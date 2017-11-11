В последнее время на рынке труда наблюдается такая тенденция: специалисты высокого и среднего уровня, работающие за границей, возвращаются в Латвию, однако спустя какое-то время снова уезжают назад. Причина — недостаточные зарплаты.
Такое мнение на конференции «Бизнес-прогнозы», организованной газетой Dienas Bizness, озвучила председатель правления компании по подбору персоналом Fontes Инесе Камаруте, сообщает rus.db.lv.
При этом уровень таких руководителей очень высокий и нередко они могут заменить 2-3 работающих на латвийском предприятии специалистов. Спрос на них тоже очень высок, поскольку сегодня предприятия ищут своего рода руководителей — «киборгов», умеющих не только мыслить глобально, но разбирающихся в цифровых решениях, думающих стратегически и способных осваивать экспортные рынки. «Когда предприятия обращаются к нам за помощью в поиске нужного работника, то они описывают свои пожелания так: чтобы он мог делать то, то и еще вот это. Но, к сожалению, это невозможно».
Однако руководители примерно такого уровня все-таки есть, но чаще всего они приезжают из-за границы, проработав в крупной российской или американской корпорации какое-то время. «К сожалению, их довольно трудно адаптировать к латвийской бизнес-среде, и часто их не устраивает размер вознаграждения, поэтому они, поработав в Латвии, возвращаются назад, в международные корпорации.
Нашим предпринимателям надо думать над тем, как мотивировать таких специалистов оставаться дома — и в плане заработков, и в плане должностных обязанностей», — говорит Камаруте.
Говоря о спросе на рынке труда, эксперт отметила, что остро не хватает специалистов-руководителей для строительной отрасли с высшим образованием, а также руководителей, которые могут решать сразу несколько проблем предприятия, а также управлять компанией виртуальным образом.
При этом уровень таких руководителей очень высокий и нередко они могут заменить 2-3 работающих на латвийском предприятии специалистов. Спрос на них тоже очень высок, поскольку сегодня предприятия ищут своего рода руководителей — «киборгов», умеющих не только мыслить глобально, но разбирающихся в цифровых решениях, думающих стратегически и способных осваивать экспортные рынки. «Когда предприятия обращаются к нам за помощью в поиске нужного работника, то они описывают свои пожелания так: чтобы он мог делать то, то и еще вот это. Но, к сожалению, это невозможно».
Однако руководители примерно такого уровня все-таки есть, но чаще всего они приезжают из-за границы, проработав в крупной российской или американской корпорации какое-то время. «К сожалению, их довольно трудно адаптировать к латвийской бизнес-среде, и часто их не устраивает размер вознаграждения, поэтому они, поработав в Латвии, возвращаются назад, в международные корпорации.
Нашим предпринимателям надо думать над тем, как мотивировать таких специалистов оставаться дома — и в плане заработков, и в плане должностных обязанностей», — говорит Камаруте.
Говоря о спросе на рынке труда, эксперт отметила, что остро не хватает специалистов-руководителей для строительной отрасли с высшим образованием, а также руководителей, которые могут решать сразу несколько проблем предприятия, а также управлять компанией виртуальным образом.
Каждый раз читая этот весь бред, о якобы нехватке руководителей, работников и прочюю ересь от этих горе-экспертов - начинает по-настоящему тошнить. Тошнить, во-первых, от глобальной лжи. Они уже не могут различить настоящее и надуманное. Им нужны безмозглые и бесчувственные машинки - залил им масла и дал команду. Как при ком.партии.
Вот когда человек уезжает в старую Европу с конкретной целью нормально жить по-человечески, то через 1-2 года, он постепенно забывает о том ужасе в котором он жил на так называемой родине, и это большая ошибка. Нужно об этом помнить всегда, чтобы не было желания вернуться туда, где было плохо.
Иногда удивительно смотреть на людей с тремя-четырьмя классами образования, которые после нескольких лет работы в старом свете, покупают дорогой Лексус и строят дом, но при этом они ещё и учатся после работы. А кто они были бы в лв!? Собирали бы сухостой в лесу чтобы погреться и прокормиться ягодами!? Вот посмотрите на реальность какая она есть, а не плавайте в облаках ожидая миссию, который придёт и всё сделает за вас как вы пожелаете.
Шлемазгл прав, зачем трогать и догонять, уплыло так уплыло, да и дураков типа шлемазгла Мойши становиться всё меньше и меньше в славном городишке Двинске.