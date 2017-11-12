Вопреки распространенному взгляду, что Латвия почти во всех сферах отстает от других европейских стран, есть область, в которой мы можем претендовать на лидерство, и это создание всякого рода рабочих групп, которые на своих совещаниях регулярно обсуждают, как нам жить лучше, пишет Diena.

Не является исключением и автодорожная сфера, которая вместо того, чтобы активно действовать уже позавчера, решила сформировать очередные рабочие группы для обмена мнениями. Только что на заседании Совета по автодорогам был представлен (по признанию Министерства сообщения) до сих пор небывалый инструмент - исследование ГАО "Латвияс валстс аутоцели" и предприятия "Яня сета", которое должно помочь стратегически и эффективно планировать вложения в приведение в порядок государственной автодорожной сети, с учетом не только технического состояния дорог и интенсивности сообщения, но и социально-экономических факторов.



Сам по себе факт, что проведена огромная работа, чтобы задокументировать на бумаге реальную ситуацию, можно приветствовать. Один из выводов исследования — о 4000 км неиспользуемых автодорог - тоже является аргументом в ситуации, когда придется принимать решения о приоритетах в условиях и без того ущербного финансирования.



Не понятно только, почему правительство играло в жмурки почти 27 лет, притворяясь, делая вид, что не замечает, как постепенно разваливается государственное автодорожное хозяйство. Тревога по поводу разрушения дорог поднималась постоянно, в то же время практически не делалось ничего, только давался стандартный официальный ответ, что денег нет.



В результате имеем сегодняшнюю ситуацию: так называемый дефицит ремонта дорог составляет четыре миллиарда евро - половину общего годового бюджета страны. Кроме того, важно учитывать значительный нюанс - это дефицит ремонта дорог, или, образно говоря, это дороги, многие из которых не ремонтировались вообще, но некоторым из них повезло - поверх старых дорог строились новые. В то же время, есть только несколько десятков автомагистралей, ездя по которым можно не волноваться во время вождения.