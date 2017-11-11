Со Снежаной Шемаковской из Даугавпилса мы познакомились два года назад. У девочки тяжелое заболевание, с которым она борется с раннего детства — спинальная мышечная атрофия.

Год назад в Санкт-Петербурге Снежане была проведена очень сложная операция по замене механизма, поддерживающего позвоночник. Также был изготовлен корсет, предохраняющий позвоночник от искривления, так как мышцы девочки очень слабы, чтобы удерживать его. Корсет Снежане жизненно необходим, без него она не может даже нормально сидеть.



Девочка очень старается — преодолевая боль, делает необходимые для укрепления спины упражнения. Без физкультуры и специальной реабилитации ей никак не обойтись: как минимум два раз в год Снежана должна проходить курс реабилитации в центре "Яункемери". Занятия действительно очень помогают девочке. Сама она говорит, что чувствует, как руки становятся сильнее, что ей легче писать и двигать ими.



Мышцы Снежаны слабеют, и, чтобы повлиять на этот процесс, приостановить его, необходима регулярная поддерживающая терапия. Реабилитации для этой девочки — вопрос жизни, иначе мышцы спины могут необратимо ослабеть, а это грозит серьезным нарушением функций внутренних органов.



Сердечно просим Вас не остаться в стороне и помочь в сборе средств для реабилитации Снежаны Шемаковской. Даже небольшое пожертвование будет для этой девочки настоящим подарком!



Позвонив по телефону 90006788, Вы перечислите 1,42 евро для Снежаны Шемаковской. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой "Snežana Šemakovska".



Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337



NORDEA

Счет: LV64NDEA0000084106742



CITADELE

Счет: LV56PARX0017233400001



Swedbank

Счет: LV36HABA0551043256713