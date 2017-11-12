9 ноября на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили проект решения, в рамках которого в Даугавпилсе будет создана группа по сотрудничеству по защите прав детей -“Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa”.

Создается подобная группа на основании правил Кабинета министров. Группа является консультативной коллегиальной институцией, цель которой заключается в обеспечении эффективной, согласованной работы институций в сфере защиты прав детей. Группа будет работать безвозмездно, а ее решения будут носить исключительно рекомендационный характер.



В состав группы включены представители нескольких институций: