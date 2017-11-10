Вопрос сортировки отходов в целом в Латвии стоит напряженно. Если в цивилизованных странах Европы жители сортируют мусор давно и успешно, то наши люди пока не научились отделять «зерна от плевел».

Тем не менее, определенные шаги в этом направлении делаются. Связано это с тем, что, начав сортировку отходов, увеличение ставки налога на природные ресурсы для жителей страны могут быть весьма несущественными.



Даугавпилс планирует начать движение в сторону сортировки мусора с думы. Именно в думе, во всех ее структурах и предприятиях самоуправления с 1 декабря этого года начнут сортировать отходы.



За исполнением данной инициативы будет следить предприятие по обхозяйствованию мусора AADSO.



Руководитель Коммунального хозяйства, глава предприятия AADSO Айвар Пуданс сообщил, что с 1 декабря во всех предприятиях Думы, во всех структурах, во всех школах и детсадах появятся отдельные контейнеры для упаковки: бумаги, картона, пластика. Отделяя эти материалы от остального мусора, люди будут обеспечивать, так называемую, первичную сортировку отходов.



Более того, для того, чтобы начать приучать жителей Даугавпилса к необходимости сортировать мусор, с началом 2018 года во дворах многоквартирных домов появятся контейнеры для упаковки.