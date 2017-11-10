Даугавпилсская дума три года назад получила в подарок от частного предприятия девятиэтажный многоквартирный жилой дом.

Девять этажей, три подъезда, 110 квартир, 8 тысяч квадратных метров — дом на Гайсмас, 7 думе достался от строительной фирмы Pillar 2. До этого квартиры продавали по 850 латов за квадратный метр, каждому покупателю квартиры в подарок предлагали новую Škoda Fabia. Однако, особенного интереса акция не вызвала, и здание перешло в собственность самоуправления.



Это здание, возможно, станет первым в Даугавпилсе домом с новыми муниципальными квартирами.



На данный момент жилой фонд в городе пользуется большим спросом, и часто существующим муниципальным квартирам требуется слишком большой и очень дорогой ремонт.



Этот проект не будет социальным, указали в думе, и его целью не будет облегчить решение проблемы с очередью на муниципальные квартиры. В данный момент от города ждут жилье около 100 семей, отметила Ивонна Фунте, глава Департамента муниципальной собственности.



Тем не менее, некоторые жители города смотрят на идею заселения дома на ул.Гасмас приезжими, скептически:

«Если этот дом полностью отремонтируют и внутрь пустят жить горожан, хорошо. Но плохо, что это станет домом приезжих, иммигрантов, и нам кажется, что мы этого не хотим. Какие врачи сюда придут, если центр города полон пустых квартир?» — спрашивают жители города.

Самоуправление подтвердило, что дом будет в ведении муниципалитета, и предназначен именно для привлечения необходимых специалистов. Вопрос в том, во сколько обойдется приведение в порядок девятиэтажного здания, чтобы уже в следующем году ключи от квартир в нем могли получить 110 новых собственников. В прошлом году перед формированием бюджета звучало мнение, что речь может идти о миллионе евро.