В ближайший год в городе должен появиться путепровод, который соединит два микрорайона, что позволит автоводителям проезжать над железнодорожными путями и больше не стоять на переезде в ожидании поднятия шлагбаума.

Кратчайший путь для жителей Даугавпилса, передвигающихся на автомобилях из центра города в такие микрорайоны, как Новое Строение и Химия, пролегает через два железнодорожных переезда. Нередко путь, который предполагалось преодолеть всего за несколько минут, из-за вынужденного стояния перед опущенным шлагбаумом растягивается надолго.



Даугавпилчанин Юрий надеется, что путепровод позволит сэкономить время:

«Смотрел по карте — нормально! Центр города разгрузится, потому что, когда едешь через переезды, обычно всегда стоишь. Поехал и думаешь: вот здесь я быстрее — и оказывается не быстрее, а ты потерял — стоишь, на втором переезде стоишь, и в результате ты проиграл. Один раз не так давно стоял. Наверно, с километр очередь от того переезда — почти до второго переезда. Некоторые не выдерживают, разворачиваются — и в другую сторону».



Инструктор по вождению Юрий Ануфриев старается использовать объездные пути, так как в большинстве случаев на переезде приходилось стоять.

«Я пробовал, но в основном не везло, поэтому я стараюсь сразу не ехать, а объезжать где-то. Обучение вождению — время ограничено, человек платит деньги, а мы будем стоять на переезде? Это же недопустимо. Никому не понравится, и сразу объезжаем».



Напомним, что самоуправление Даугавпилса завершило процедуру закупки, и вскоре ожидается начало строительства. Общая сумма проекта составляет почти 11 млн евро без НДС.



Строительство объекта должно быть завершено в течение года. В ходе строительства соединится Новое Строение и микрорайон молочного комбината, таким образом ликвидируется один переезд, что в районе бывшего роддома.



В максимальной точке высота путепровода составит около 8 метров, чтобы не возникло проблем с движением железнодорожного транспорта, рассказывает инженер проектного отдела Сергей Горник:

«Кроме самого путепровода, которой соединит улицы Смилшу и Смилтенес через железнодорожный переезд, реконструируется часть прилегающих улиц. Будет четыре полосы, по две в каждом направлении. 3,25 м – ширина каждой полосы».

Для велосипедистов и пешеходов будет оборудована дорожка по одной стороне, шириной 2,5 метра.



Путепровод, который соединит улицы Смилшу и Смилтенес, решит только половину проблемы. Чтобы полностью избежать стояния на переездах, необходимо реализовать вторую очередь строительства, которая соединит ул. Смилтенес с ул. Кандавас. В самоуправлении рассчитывают, что через год получится внести в бюджет техническое проектирование второй очереди строительства.