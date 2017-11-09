Судьба озера Губище, год от года все более превращающегося в болото, обсуждается в Даугавпилсе уже долгие годы. Озере мелеет и затягивается илом.



Попытки спасти озеро предпринимались неоднократно. В водоем вложено уже достаточно много бюджетных средств, однако весомых результатов это не принесло.

Стоит учитывать также и то, что часть водоема находится в собственности частных лиц, что делает невозможным его приведение в порядок исключительно за средства городского бюджета.



Тем не менее, разговоры о попытках привести оз.Губище в порядок продолжаются.



Мэр города в своем профиле в социальной сети Facebook обратился к жителям города со следующим:

- 15 лет назад, когда я был мэром впервые, у меня была мечта. Благоустроить озеро Губище, сделать его снова местом для купания и отдыха горожан. Этим планам мешает то, что часть берега – в частной собственности (нельзя вкладывать сюда европейские деньги). Вчера я пригласил к себе представителей большинства собственников (сегодня их 15 человек!), чтобы сделать им предложение о выкупе их владений с целью дальнейшего благоустройства. Речь идет о кадастровой цене недвижимости. Не знаю, поддержат ли меня остальные депутаты. И согласятся ли все 15 собственников на такую сделку. Но если ждать еще 15 лет – нечего будет спасать, - гласит пост в профиле мэра.

К слову, проанализировав многочисленные комментарии, можно сделать вывод, что горожане идею о растрате бюджетных средств наприобретение части озера у частников не поддерживают.



Вот как откликнулись горожане на идею вложить бюджетные средства на выкуп части оз.Губище и дальнейшие попытки его очистки:



Алексей Титович Это надо было делать тогда, счас это никому не надо. Тарифы на тепло сделайте дешевле, тарифы на свет, вывоз мусора и прочее,что надо этому городу, а не глупые проекта типо пляжа, концертного зала и прочей ерунды. Дайте рабочие места, условия для развития бизнеса.



Эдуард Мичун Озеро мелеет само собой. На многих старинных картах его нет вообще, только болотистое место и небольшое зеркало воды. Сейчас, после прекращения подкачки внешней воды из Даугавы, водоём возвращается к своим природным размерам. Стоит ли что-то выдумывать?



Александр Ильин Данный водоем спасению не подлежит, против природы не пойдешь... Вопрос про новые рабочие места, где они? Не наблюдаю активности в этом направлении, где великие китайские инвесторы и бизнесмены, которые должны помочь в спасении Даугавпилса? Где дешевая тепловая энергия о которой столько раз говорили? Где это все?! Инспектировать городскую баню, разводить смуту в спидвейном клубе, и прятаться от ответственности ..... результат работы за 4 месяца .....



Татьяна С. Озеро,это хорошо. Но есть более важные дела в городе. Все тарифы повышаются, пусть мэр об этом думает. Как людям жить, у кого доход маленький?



Римма Андреева Я как ни посмотрю, так мы только выкупаем и выкупаем что-то! Неужели денег так много лишних?...



Виталий Кротов Почему столько шума вокруг этой лужи?



Юлия Гейкина Странные мечты... вывоз мусора подняли, тепло подняли. Вы в нужное деньги вбухивайте, людям жизнь улучшайте. Скоро по обустроенным озерам и паркам кроме как бабушкам некому будет гулять....



Li Zvezdnaja ... Я считаю есть важнее дела помимо парков и берегов!



Александр Сафонов Конечно надо благоустроить, это же увеличит благосостояние жителей, остановит их отток, создаст кучую новых рабочих мест на долгий срок, одни плюсы.

Осуществляйте свою мечту сами, ну или за свои деньги, а вот средства города не трогайте - это ваша мечта, а не жителей города, многие уже не мечтают, а молятся чтобы выжить в таких условиях, в которых находятся наш город возможностей - унылый Даугавпилс.



Eduards Stankevics На ремонт дворов денег нет, на асфальтирование дорог денег нет, а на выкуп земли есть. Что важнее?



Геннадий Лобов Покупать нужно хорошую вещь. Посмотрите в каком состоянии находится озеро Губище. Это хорошее приобретение?



Юлия Гейкина Газ наверх, тепло наверх, вывоз отходов наверх цены, а мы тут мечту уважаемого господина Эйгима обсуждаем... займитесь делом, а не ерундой и тратой времени, на пустые встречи



Патрина Оксана ... Может целину еще поднять бы? Ну мало ли какие мечты? У нас народ низко летает.. аптеки бы, да тарифы на тепло пониже..



Vladislav Kligulis … Странно, что ни кто не написал, что в это озеро.... Уже хоронят людей. Вообще то по законам, объекту входящему в 300 метровую от кладбища, надо собрать кучу бумаг и сдать кучу анализов. Качество воды в данном водоеме, у меня лично вызывает сильное сомнение.



Elita Vuskane Мечту - за свои деньги. Подумайте лучше о тарифах на тепло. Это для мэра важнее.



Dmitrijs Matvejevs Население встревоженно понижением уровня жизни, и стремительно пакует чемоданы и устремляется в заграничье или в столицу, в поисках лучшей жизни. Я не хочу критиковать ваше правление, да и не моё это дело. Дайте людям воздуха, в виде исполнения предвыборных обещаний. Это же ваш родной город, поборитесь за него!



Судя по комментариям, жители города сегодня более обеспокоены насущными проблемами, такими как рабочие места, цены на коммунальные услуги, возможности для развития бизнеса в городе. Озеро, разумеется, вещь хорошая, тем не менее, приоритетные проблемы жителей должны решаться в первую очередь. Ведь в отсутствии первоочередных благ никакие озера и парки не спасут людей от уныния и желания покинуть город раз и навсегда.