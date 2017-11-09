После того как столичные СМИ опубликовали свое видение Даугавпилса за время своего короткого пребывания в нашем городе, в редакцию стали поступать отзывы даугавпилчан.

Редакцию портала «Наша» привлекло письмо Владимира Тимошенко в адрес Русского TvNet.

"Не могу не согласиться с вашим впечатлением и общей ситуацией по городу. Хочется смотреть оптимистично вперёд на будущее нашего города, но, увы, пока это получается с огромной долей неуверенности и скептицизма.



Второй по величине город чахнет на глазах. Молодёжь стремительно покидает город, и, возможно, в будущем меня ждёт точно такая же участь.



Мы, как молодёжь, надеялись на светлые и большие перемены с приходом новой власти в городе, но, увы, политические баталии не позволили молодому политику навести порядок в городе. Вот так и умирают надежды на перемены и лучшее.



Обидно и досадно, что нас вынуждают покидать родные места в поисках лучшей жизни. Хотим ли мы этого? Я думаю, что далеко не все, и я в том числе, но выбора остаётся всё меньше".