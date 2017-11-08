О том, что вести бизнес в Даугавпилсе говорят все без исключения предприниматели города. По ряду факторов бизнес вынужден не развиваться, а выживать, хоть как-то удерживаясь на плаву. К сожалению, получается это далеко не у всех.

Очередной «историей успеха» стала компания «Natural Expert», которая владела кафе ICE BAR в здании Даугавпилсского Ледового дворца. Судя по всему, руководству не удалось «раскрутить» кафе настолько, что уверенно функционировать и получать прибыль. Несмотря на то, что кафе предлагало услуги питания на заказ, а также комплексные обеды, бизнес не удалось уверенно поставить на рельсы. В результате у компании возникла финансовая задолженность по арендной плате. На данный момент долг за аренду перед Даугавпилсским Олимпийским центром, в ведомстве которого находится Ледовый дворец, составляет 4494 евро.



Ввиду задолженности за несколько месяцев, руководство Олимпийского центра приняло решение разорвать договор с компанией «Natural Expert». Договор будет расторгнут 13 ноября, а до 23 ноября коммерсант должен освободить помещения Ледового дворца.



Для справки: Членом правления фирмы «Natural Expert» является Евгений Фуников. Его имя также связана с компанией Mikss Servis, с которой у думы был заключен трехгодичный договор на обустройство катка на площади Единства. Напомним, как сообщила исполнительный директор думы Инга Голдберга, договор с компанией Mikss Servis был расторгнут раньше срока ввиду невыполнения компанией условий договора. Более того, как сообщили представители Литовской компании, сдававшей каток в аренду, даугавпилсская фирма не рассчиталась с ними за оказанную услугу.