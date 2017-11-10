Прибалтийские политики и чиновники призывают готовиться к новому финансовому периоду в Евросоюзе, в котором финансовая поддержка стран Балтии, скорее всего, будет существенно снижена. Они признают, что экономики Литвы, Латвии и Эстонии зависят от дотаций из бюджета ЕС.

«Мы не можем и не должны бесконечно смотреть с притязательным ожиданием в сторону более сильных стран — участниц Союза, рассматривая подобное положение дел как естественную и неизбежную часть нашей жизни и доходов и считая, что кто-то другой должен давать нам деньги. Жизнеспособное и крепкое государство должно выстраивать свою функциональность на тех средствах, которые мы можем заработать своими руками и мозгами», — сказал бывший государственный контролер Эстонии Алар Карис, покидая свой пост и передавая его преемнику Эйки Нестору.



Только по завершении работы в должности госконтролера эстонский чиновник смог признать очевидное: «успешная», инновационная и передовая экономика Эстонии несамодостаточна и развивается за счет того, что ей дают деньги богатые и успешные страны ЕС.



На протяжении действия нынешнего семилетнего бюджета ЕС Эстония получала из структурных и инвестиционных фондов Евросоюза 629 миллионов евро ежегодно. Всего по завершении семилетней финансовой перспективы она получит 4,4 миллиарда. Алар Карис предупреждает, что с 2021 года, когда в ЕС начнется новый финансовый период, Эстония должна быть готова к резкому сокращению евродотаций. Скорее всего, с 2021 года в распоряжении Эстонии будет до 40% (1,76 миллиарда евро) меньше средств из еэсовских фондов.



Во всех странах Балтии теперь признают зависимость экономик от бюджета ЕС и призывают быть готовыми к тому, что придется затягивать пояса после выхода из Евросоюза Великобритании, прекращения программ финансовой помощи странам Восточной Европы и урезания еврофондов.



Первыми об этом год назад заговорили в правительстве Латвии. Комментируя Brexit летом прошлого года, министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что выход Великобритании из ЕС угрожает освоению Латвией еврофондов, а последствия британского референдума могут привести к перераспределению финансирования из структурных фондов Евросоюза уже в рамках текущего финансового периода. С 2021 года, когда начнет выполняться новый семилетний бюджет ЕС, размер прямых и косвенных дотаций для реципиентов тем более будет сокращен.



Теперь очевидное признают и в Литве. Председатель Комитета по бюджету и финансам Сейма Литвы Статис Якелюнас заявил, что размер европейской финансовой помощи Литве с 2020 года может существенно сократиться. Парламентарий предупреждает, что некоторые сектора литовской экономики критически зависят от денег ЕС. Перекрытие финансовых потоков из Брюсселя вызовет кризис в информационных технологиях или строительной отрасли, а кризис в этих отраслях перекинется на всю литовскую экономику.



«Я уже с 2009 года поднимаю вопрос о возможной структурной зависимости некоторых секторов экономики нашей страны и госфинансов от средств помощи ЕС. Я имею в виду, что соотношение этих средств с ВВП составляет около 4% и этот вопрос действительно обоснован», — сказал Якелюнас. Теперь Сейм Литвы просит Минфин, Центробанк и другие ведомства подготовить «планы выхода из этой возможной экономической зависимости госфинансов» от дотаций Брюсселя.



Между тем литовское агентство BNS просчитало, какой будет экономика Литвы после прекращения политики выравнивания и сокращения выплат из структурных фондов ЕС. Вероятно, произойдет увеличение национального софинансирования проектов с европейским участием.



Сегодня минимальный уровень софинансирования общих проектов со стороны Литвы — 15%, но если ЕС откажется платить и эта цифра будет удвоена-утроена, то литовский бюджет просто не выдержит напряжения. Если прекратится прямая поддержка ЕС, то Литва не сможет самостоятельно осуществлять ремонт школ и строить детские сады.



Заявления прибалтийских политиков и чиновников, расчеты прибалтийских экономистов сводят на нет всю официальную пропаганду Литвы, Латвии и Эстонии о том, что страны Балтии экономически самостоятельны и материальная помощь из бюджета ЕС для их экономики несущественна.



Слова о критической зависимости прибалтийских экономик от еврофондов неизменно воспринимались в Прибалтике как «кремлевская пропаганда». По такой логике получается, что председатель Комитета по бюджету и финансам Сейма Литвы, министр финансов Латвии и бывший государственный контролер Эстонии — кремлевские пропагандисты.



На Кремль работает также вся финансовая статистика Евросоюза, безжалостно доказывающая, что страны Прибалтики не суперуспешные в экономическом плане «балтийские тигры», а реципиенты европейской финансовой помощи, хронически зависящие от дотаций из фондов ЕС.



В нынешней семилетней финансовой перспективе Литва, например, получит от ЕС 12,6 миллиарда евро, а внесет в бюджет ЕС 2,5 миллиарда. То есть 10 миллиардов евро Литве дадут богатые Германия, Франция, Швеция, Дания и другие страны-доноры, которые отдают в бюджет ЕС больше, чем получают. Можно сколько угодно подбирать политкорректное определение этому явлению, но, по-простому говоря, оно называется иждивенчеством.



«Балтийские тигры» живут в «европейской семье» приживалами. И сами уже признают, что после того, как богатые европейские спонсоры лишат их «пайка», глубина прибалтийской «истории успеха» в очередной раз всем станет понятна.





Автор: Александр Носович