За «развитием» проекта Даугавпилсского аэропорта горожане наблюдают уже долгие годы. Идея реанимировать аэропорт передается эстафетной палочкой из рук одного руководителя города к другому. Наиболее активно «приближается» к цели Янис Лачплесис, который манипулирует идеей долгожданных полетов вот уже не первые выборы. Правда, с тех под летное поле окончательно пришло в непригодность, а немногочисленные здания на территории предприятия «Daugavpils līdosta» бесповоротно обветшали.

На сегодняшний день проект развития аэропорта заморожен. Об этом сообщило руководство города на прошедшей пресс-конференции в Даугавпилсской думе.Одним из возможных сценариев, предполагают в думе, может стать продажа объекта. Самоуправление предполагает, что сумма продажи аэропорта может составить 2-3 миллиона евро (такую сумму в него уже вложило самоуправление). Тем не менее, никто из инвесторов, с которыми обсуждался вопрос продажи, не изъявил желания приобрести разрушенный аэропорт в нашем городе. Тем более, учитывая отсутствие лицензии и непригодное для полетов поле.На сегодняшний день ситуация такая, какая она есть: для того, чтобы «поднять» проект аэропорта в Даугавпилсе, в городской думы нет средств; частные инвесторы не спешат вкладывать деньги в развитие авиа бизнеса на нашей территории, привлечь деньги из еврофондов под этот проект не получается, государство также пока не рассматривает вариант вложений в Даугавпилсский аэропорт.В ситуации, когда громкие заявления о скорых полетах из Даугавпилса разбились о жестокую реальность, руководство думы не заморозило проект до лучших времен. Однако, когда эти времена наступят для Даугавпилса — вопрос риторический.