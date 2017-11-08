3 ноября конференц-зал гостиницы Латгола принимал участников дискуссии под названием «Почему стоит жить в Латвии?»

Вопрос актуальный – решили в Государственном центре содержания образования и в рамках проекта «Марафон добрых дел», посвященному 100-летию Латвийской Республики организовали встречу учителей и учеников с героями дискуссии – депутатом Сейма Юрисом Вилюмсом, депутатом Даугавпилсской городской думы Янисом Дукшинским, выпускницей Люблинского католического университета Ивонной Орловой и журналистом Валентином Лукашевичем.



Отметим, что эта дискуссия – часть большой программы, в которой Государственный центр содержания образования организует целую серию творческих мастерских для педагогов и их воспитанников, представителей общественных организаций на всей территории Латвии.



Цель проста - популяризация хорошей практики гражданского воспитания в школах. Участники дискуссии отрабатывали приемы аргументации, выдвигали свои идеи по мотивации строить свою карьеру на родине.



Организаторы признались, что цель достигнута: школьники начали думать о своей карьере здесь, отождествлять себя с Латвией, размышлять о своем вкладе в рост и процветание нашей страны.