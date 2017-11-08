Коммунальные счета для горожан являются главной головной болью. Основываясь на данные официальной статистики можно предположить, что треть заработной платы среднестатистического даугавпилчанина «съедают» именно счета. Поэтому к вопросу тарифов горожане относятся особенно внимательно.

При этом, анализируя заявления руководителей муниципальных предприятий, ничего хорошего горожанам ждать не приходится.



О неизбежном повышении тарифа на ряд услуг уже сообщил исполняющий обязанности руководителя ПЖКХ Александр Самарин. По его словам, повышения тарифа для клиентов связано с повышением уровня минимальной заработной платы с 1 января 2018 года.



Следом о повышении тарифа сообщил руководитель предприятия «Daugavpils Siltumtīkli» Андрей Кузнецов. Удорожание тарифа на тепло в ноябре в Даугавпилсе составит 3,11EUR/MWh — с 48,97 EUR/MWh без учета налога до 52,08 EUR/MWh (без НДС).



Последним о повышении стоимости услуг сообщил руководитель Управления Коммунального хозяйства Айвар Пуданс. На прошедшей в думе пресс-конференции он сообщил, что с 1 января 2018 года, в связи с принятым в 2016 году законом «О налоге на природные ресурсы» тариф на вывоз мусора повысится.



Если в 2016 году ставка налога составляла 12 евро за тонну мусора, то в 2017 году ставка возросла до 25 евро за тонну. В следующем году повышение достигнет 35 евро, в 2019 году — 43 евро, в 2020 — 50 евро.



Повышение ставки налога влечет за собой неизбежное увеличение счетов.



Как пояснил порталу «Наша» Айвар Пуданс, если сейчас цена за 1 куб (115 кг) мусора составляет 7 евро, то в 2018 году она составит 7.57 евро за куб. Более того, стоит учитывать, что с начала 2018 года вырастет акцизный налог на топливо, а также повысится минимальная заработная плата. Все эти факторы будут включены в тариф на вывоз мусора, так что избежать увеличения счетов не удастся.



Таким образом, счета по ключевым сферам коммунального обслуживания постепенно повышаются, что естественно скажется на общем уровне благосостояния даугавпилчан.