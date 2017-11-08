Вопрос невозможности добраться от Даугавпилса до Вильнюса на общественном транспорте стоит перед даугавпилчанами достаточно давно. Пригородные поезда в Литву перестали ходить в 2004 году, а с 2015 года отменен поезд Санкт-Петербург-Вильнюс.
С тех самых пор у даугавпилчан нет никакой возможности добраться в столицу Литвы на поезде.
В то же время, Латвийская железная дорога сообщает, что 25 октября был проведен пробный рейс со стороны Литвы. Никакой конкретики по восстановлению железнодорожного сообщения между Даугавпилсом и Вильнюсом не предпринималось.
Напомним, что со стороны Литвы было высказано намерение пустить в Даугавпилс поезд из Вильнюса в выходные дни, по 2 рейса в сутки. При этом были уже и конкретные расчеты. Было подсчитано, что за один рейс (22 км следования поезда по территории Латвии (от границы до Даугавпилса и обратно) поезд израсходует 330 евро. Рентабельным данный маршрут может сделать только пассажиропоток, который должен быть достаточным для того, чтобы окупить затраты. Заложить существенную часть издержек в стоимость билетов вряд ли получится, так как это автоматически снизит спрос ввиду дороговизны билетов.
Напомним, что о необходимости восстановления поезда Санкт-Петербург-Даугавпилс-Вильнюс на недавней встрече в городской думе говорил и новый генконсул РФ в Даугавпилсе Андрей Юрьевич Владимиров.
В то же время, Латвийская железная дорога сообщает, что 25 октября был проведен пробный рейс со стороны Литвы. Никакой конкретики по восстановлению железнодорожного сообщения между Даугавпилсом и Вильнюсом не предпринималось.
Напомним, что со стороны Литвы было высказано намерение пустить в Даугавпилс поезд из Вильнюса в выходные дни, по 2 рейса в сутки. При этом были уже и конкретные расчеты. Было подсчитано, что за один рейс (22 км следования поезда по территории Латвии (от границы до Даугавпилса и обратно) поезд израсходует 330 евро. Рентабельным данный маршрут может сделать только пассажиропоток, который должен быть достаточным для того, чтобы окупить затраты. Заложить существенную часть издержек в стоимость билетов вряд ли получится, так как это автоматически снизит спрос ввиду дороговизны билетов.
Напомним, что о необходимости восстановления поезда Санкт-Петербург-Даугавпилс-Вильнюс на недавней встрече в городской думе говорил и новый генконсул РФ в Даугавпилсе Андрей Юрьевич Владимиров.
может быть малой вместимости для начала
проходных автобусах из России не удобно
наша маршрутка если бы возвращалась позже из Вильнюса ездил бы чаще
А там всё в два раза, а то и в три раза дешевле, чем Кожике в Двинске.
Во где халява для мешочников будет, да и любителям "КЕБАБАСОВ" своё перепадёт, охотку отбить возможность будет предоставлена.