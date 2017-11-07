Как уже сообщал портал "Наша", конкурс на обустройство публичного катка в Даугавпилсе завершился безрезультатно. В думу не было подано ни одной заявки от претендентов. Виной тому стала плохая репутация Даугавпилса у литовской компании, которая сдавала в аренду каток местной фирме Mikss Servis, выигравшей конкурс на организацию катка в течение 3 лет. Невыполненные обязательства со стороны победителя конкурса перед литовской компанией поставило под угрозу возможность радовать горожан бесплатным катком.

Тем не менее, 6 ноября Даугавпилсская дума объявила новый конкурс на обустройство публичного катка. Заявки претенденты могут подать до 17 ноября.



В то же время, сегодня, 7 ноября, в ходе пресс-конференции мэр Даугавпилса Рихард Эйгим публично сообщил о том, что он уже провел переговоры с литовской компанией.



- Вчера вопрос по катку был решен окончательно. Представители литовской фирмы был у нас здесь, в Даугавпилсе, я сам с разговаривал. Проблемы, связанные с предыдущими годами, мы решили. Будет подписан договор, каток будет функционировать, - заявил Рихард Эйгим.



Получается двоякая ситуация: с одной стороны - жители получат долгожданный каток, а с другой - договоренности с частной компанией заключены до завершения конкурса, что по своей сути, противоречит закону. Несмотря на то, что представителей услуг по оборудованию публичных катков в Прибалтике не так много, тем не менее нет никаких гарантий, что во вновь объявленном конкурсе не пожелают принять участие и другие претенденты. В таком случае победитель должен будет быть определен по принципу наименьшей цены. Как тогда воспринимать заявление Рихарда Эйгима от 7 ноября о том, что "вопрос с катком окончательно решен"?



Прием заявок продлится до 11 часов 17 ноября. Свои предложения претенденты должны подавать в Отдел централизованных закупок Даугавпилсской думы по адресу ул.Имантас 9-1В.



Согласно технической спецификации, каток должен быть установлен на площади Единства с 8 декабря по 7 марта 2018 года.