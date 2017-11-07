Как уже сообщал портал "Наша", вчера, 6 ноября, на улице Силенес на Юдовке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщила старший специалист Госполиции Ксения Белова, вызов поступил в 17:13. Женщина 1938 года рождения перебегала улицу в неположенном месте. Будучи без отражающих элементов, водитель автомобиля Dodge - мужчина 1961 года рождения, не заметил ее на темной дороге. В результате автомобиль сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.



Полиция призывает всех пешеходов повысить уровень своей безопасности в темное время суток, пользоваться отражателями и носить одежду со светоотражающими элементами.



Водители в серое и дождливое межсезонье должны быть максимально внимательны за рулем, чтобы избежать аварий на дорогах.