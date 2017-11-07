Многим жителям города до сих пор трудно принять факт того, что они сами отвечают за состояние своих домов и дворовых территорий. Прошли те времена, когда проблемы были призваны решать исключительно власти. Теперь, в случае возникновения проблем, их должны решать жители за свой счет: собирать общедомовые собрания, принимать решения и оплачивать услуги из фонда многоквартирного дома.

Даугавпилсское самоуправление может лишь частично помочь жителям города. Для этого в городской думе разработаны программы софинансирования. Тем не менее, как показывает практика, горожане не слишком активно участвуют в программах поддержки. Связано это, в большей степени, с невозможностью жильцов многоквартирных домов договориться между собой.



Так, например, дождливый осенний период во многих домах вскрыл проблему текущих крыш. В некоторых домах кровля требует ремонта, а в отдельных случаях полной замены. Правда, наиболее остро эта проблема касается жителей верхних этажей, и жильцы нижних этажей очень часто противятся масштабному ремонту крыш, так как на их плечи на долгие годы ляжет выплата работ по замене кровли. К слову, удовольствие это не дешевое. Примерно по такому же сценарию развиваются и другие вопросы, например, полная реновация и утепление домов.



Как рассказал и.о.руководителя ПЖКХ Александр Самарин, активнее всего жители города производят недорогие работы - меняют в подъездах окна и двери. На дорогостоящие работы жильцам до сих пор решится не так просто.



Учитывая факт низкой активности населения в программах софинансирования, дума решила поднять планку объема выделяемых средств. Подобное решение должно быть утверждено на заседании думы в четверг. В частности, планируется увеличить софинансирование на благоутройство дворовых территорий.



В самоуправлении возлагают надежду на то, что, повысив уровень софинансирования, жители города получат стимул для того, чтобы более активно приводить свои дворы и дома в порядок. Даст ли это свои плоды - покажет время. Однако, учитывая общую платежеспособность населения Даугавпилса, при которой большинсво живет от зарплаты до зарплаты, уповать на то, что увеличение софинансирования решит вопрос пассивности жителей в вопросах ремонта и благоустройства, можно с трудом.