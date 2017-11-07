Приближается 100-летие Латвии. Все самоуправления страны усиленно готовятся к юбилейному году, разрабатывая план мероприятий к столетнему дню рождения.

Даугавпилс также активно взялся за подготовку к празднику. Одним из главных подарков государству было решение установить памятник. Идея подарка принадлежит обществу «Latvijai – 100». Изначально в планах была установка памятника в виде солнца к концу 2018 году. Общественность весьма скептически отнеслась к данной идее, так как озвученная сумма была слишком высока для Даугавпилса. Как впоследствии сообщил главный художник Градостроительного департамента Юрис Пундурс, от проекта «Солнце» решено было отказаться, так как его реализация обошлась бы в 3-4 миллиона евро.



Тем не менее было принято не отказываться от идеи воздвигнуть в Даугавпилсе памятник в честь 100-летия Латвии. После повторного конкурса эскизов, специальная комиссия определила победителя. Памятник будет сделан по эскизу под названием «На Солнечной горе», автором которого является Ивар Майлитис.



Но, как оказалось, и менее дорогой памятник (по сравнению с «Солнцем») столкнулся с главной проблемой. Общество «Latvijai – 100» не обладает достаточными средствами, чтобы реализовать этот проект. По приблизительным подсчетам, на установку памятника в Сквере Единства требуется около полумиллиона евро. В связи с этим проект передан самоуправлению.



Теперь судьба памятника к столетию Латвии находится в руках Даугавпилсского самоуправления и Даугавпилсской краевой думы. Третьим источником финансирования должны стать пожертвования, сбор которых уже начат.

Насколько вероятно успеть собрать необходимые средства? Есть ли возможность реализовать проект в срок? И насколько жителям Даугавпилса нужен столь дорогостоящий объект культуры? - вопросы, на которые на данный момент, судя по всему, ни у кого ответов нет.