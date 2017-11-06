Управление Службы госдоходов по взысканию долгов по налогам (СГД) применило санкции против фирмы даугавпилсского градоначальника Рихарда Эйгима (Mūsu partija) и арестовало его недвижимость, сообщает Kompromat.lv.

В СГД вынесли решение, согласно которому предприятию Hokeja klubs STALKERS запрещено обновлять коммерческие залоги.



Согласно данным Сrediweb.lv, компания Hokeja klubs STALKERS с уставным капиталом в 15 650 евро полностью принадлежит Рихарду Эйгиму. В ней всего один член правления – родная сестра мэра Даугавпилса Иоланта Волковича. Оборот предприятия в 2016 году составлял 27 383 евро.



По сведениям Kompromat.lv, Рихард Эйгим ведет активные строительные работы. Однако, на пресс-конференции в Даугавпилсской думе он отказался назвать, кто и за сколько ремонтирует его недвижимость, сославшись на коммерческую тайну.





Автор: Grani.lv