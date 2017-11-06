В нашей стране старость традиционно ассоциируется с бедностью. В отличие от пенсионеров Европы, наших сеньоров не слишком часто приходится встречать в кафе, ресторанах, магазинах одежды и аэропортах.

К сожалению, государство не может обеспечить пенсионерам безбедную старость. Более того, неоднократно поднимался вопрос о том, что с учетом миграции, через определенное время обеспечивать пенсию пожилым латвийцам и вовсе будет некому. В связи с этим мы задали своим читателям вопрос "Откладываете ли вы деньги на пенсию?"



Как выяснилось, даугавпилчане-участники опроса живут сегодняшним днем, не заботясь о своем будущем. 52% респондентов ответили, что не делают накопления, предпочитая жить настоящим днем. Учитывая данные о средней заработной плате в Даугавпилсе, можно предположить, что откладывать даугавпилчанам просто-напросто нечего. Оплата коммунальных счетов, питание, и обеспечение базовых потребностей "съедают" заработную плату, обрекая даугавпилчан на жизнь от зарплаты до зарплаты. Накопления делаются на краткосрочную перспективу - для поездки в отпуск, для ремонта, для покупки автомобиля. Долгосрочные накопления, как выясняется, не многим "по карману".



Лишь 9% опрошенных откладывают деньги на старость, полагаюсь в этом вопросе только на себя.



38% респондентов не накапливают деньги на старость, считая, что пенсию должно обеспечить государство.