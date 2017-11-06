Дума Даугавпилсского края приобретет для своих нужд автомобильно марки VW Passat за 30 541 евро. Об этом свидетельствуют данные сайта Бюро по надзору за закупками.

Согласно данным, в публичной закупке было всего два претендента. Предпочтение было отдано компании “Auto Welle”, так как в рамках конкурса этот претендент предложил наименьшую цену.



Новый автомобиль приобретается для нужд исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы. Как пояснили в думе, прежнюю машину приходилось так часто ремонтировать, что дальнейшее ее использование стало экономически невыгодным и нецелесообразным.