С момента как новый оператор по обхозяйствованию мусора - муниципальное предприятие AADSO — приступило к выполнению своих обязанностей, прошел месяц. После нескольких лет проблемной работы Clean R, жители города с облегчением выдохнули, что проблема с мусором наконец-то решена.

Разумеется, в первый месяц возникали определенные нарекания и в адрес нового оператора. Так, например, до сих пор есть адреса, где вокруг контейнеров образуются стихийные свалки. Данную проблему порой усугубляет то, что некоторые жители, даже заключившие договора, чтобы сэкономить, продолжают выбрасывать мусор не в свои контейнеры. В частности эта проблему усугубляет строительный и крупногабаритный мусор, который сводится к чужим контейнерам.



Как уже сообщал руководитель AADSO Айвар Пуданс, в Даугавпилсе около 7 тысяч клиентов, которые должны заключить договора с компанией по обхозяйствованию мусора. Тем не менее, на сегодня договора заключены лишь у 6060 клиентов. С теми, кто за отведенное время не заключил договор на вывоз мусора, уже начала работать Муниципальная полиция.



По тем адресам многоквартирных домов, где проблема переполненных контейнеров сохраняется, график вывоза мусора будет пересмотрен. В отдельных случаях маленькие контейнеры заменят на большие, или увеличат общее количество контейнеров во дворе.