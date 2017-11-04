Предприятие Daugavpils Siltumtīkli сообщает о том, что тариф на тепло в ноябре повысится.
Если в сентябре и октябре этого года тариф на тепло составлял 48,97 EUR/MWh без учета налога, то согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в ноябре 2017 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию и составит 52,08 EUR/MWh (без НДС).
Правда за многие ГОДЫ перед этим почти полностью поменяны и оптимизированы тепловые магистрали по всему городу ( несколько лет водители чертыхались из-за "раскопок" - но всё когда то кончается ) , построена новая котельная "на опилках" , в удалённых районах проложены новые локальные теплосети ...
Просто надо понимать , что "политические" тарифы - путь к деградации ... и когда то это должно кончаться !
)))