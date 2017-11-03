Управление коммунального хозяйства сообщает о начале приема заявок на уличную торговлю елками в микрорайонах города. Торговля хвойными деревьями будет открыта 1 декабря и продлится до последнего дня года - 31 декабря.

Заявки от желающих торговать елками будут приниматься до 22 ноября.

Рассмотрение и согласование мест торговли пройдет в период с 23 по 30 ноября.

Оплата и выдача разрешений на торговлю начнется 1 декабря. Сумма для каждого торговца хвойными деревьями, выращенными в своих лесах и питомниках составит 14 евро в месяц. Намного большую сумму заплатят те, кто планирует перепродавать елочки. Для них сумма составит 15 евро в день.



Заявки следует направлять специалисту среды УКХ Татьяне Ливчане (ул., Саулес, 5а, каб. 113, тел. 654 76479), либо отсылать в электронном виде на почту tatjana.livcane@daugavpils.lv.



Для оформления разрешения необходимы: