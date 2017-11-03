15 ноября сего года в 17.00 в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске (Беларусь) откроется персональная выставка Даугавпилсской художницы, почетной горожанки, выдающегося педагога Сильвы Линарте «Отражения».

Выставка открывается по инициативе и при поддержке Министерства иностранных дел Латвии в преддверии 99-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.



На выставке будут представлены работы из коллекции Даугавпилсского Арт-центра им.Марка Ротко и работы из личной коллекции художницы.



Выставка в Республике Беларусь продлится с 15 ноября 2017 года по 31 января 2018 года.