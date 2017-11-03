Предприятие „Daugavpils satiksme” сообщает, что в связи с заменой контактной сети на линии маршрута трамвая Nr.2, с 6 по 9 ноября в период времени с 8:25 до 16:20 трамвай по данному маршруту курсировать не будет.

С автобусной остановки «ул. Вентспилс» (с 8:39 до 16:07) до конечной остановки на Старом Форштадте будет курсировать микроавтобус (по расписанию трамвая маршрута №2).



Для проезда на этом микроавтобусе будут действовать билеты, купленные от трамвайной остановки «ул. Бутлерова» до остановки «ул. Елгавас». Билеты, которые были приобретены в микроавтобусе, также будут действительны для проезда в трамвае до остановки «ул. Бутлерова».



AS „Daugavpils satiksme” просит с пониманием отнестись к данным неудобствам.