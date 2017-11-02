Латгальскую молодежь интересует Яунсардзе, потому что для одних это возможность развить профессиональные навыки и построить карьеру в армии или структурах МВД, а кто-то идет просто потому, что нравится тренироваться. Однако не везде в Латгалии есть возможность освоить азы военной подготовки – в Яунсардзе не хватает инструкторов.

Четыре дня подряд в Даугавпилсе проходил учебно-тренировочный лагерь для яунсаргов, где собралось 90 ребят из Даугавпилса, Краславы, Екабпилса, Акнисте, Виесите и Резекненского края.



11-классник Даугавпилсской средней школы №10 Адриан вступил в Яунсардзе в сентябре прошлого года. Он планирует после школы стать пограничником, и опыт яунсарга ему должен пригодиться. Для Адриана это уже четвертый полевой лагерь.



«Захотел идти, потому что решил связать свою жизнь с пограничниками, и Яунсардзе дает большой плюс. Сама тематика Яунсардзе мне очень нравится. Я когда пришел, думал – всё будет легко, лайтово, а когда пришел в первый лагерь, это оказалось очень интересно, но очень тяжко по физическим способностям. Эмоционально это было очень круто – всё пережить. Начать общаться с разными незнакомыми людьми из разных городов».



16-летняя Яна из Краславы в Яунсардзе пришла 4 года назад, параллельно занимаясь спортивным туризмом. За это время девушке не надоели сборы, походы, дополнительные уроки. Остаются те, кого атмосфера Яунсардзе зацепила с первых занятий – но таких меньше половины, считает Яна.



«Мне кажется, остается 30-40%. Многие пробуют, им не нравится, может, мотивации не хватает. Всё от человека зависит. Не все готовы идти через леса и болота, и так далее. Я думаю, что самое главное – моральная подготовка. К примеру, надо принять упор лежа, и многие говорят, что не могут, а на самом деле он может, просто морально не готов к этому. Если человек морально готов к этому, то он простоит и сделает все эти упражнения. Там нет ничего нереального. Не надо быть спортсменом, чтобы всё уметь».



В учебное время занятия проходят еженедельно в зависимости от возраста, рассказывает инструктор отделения Яунсардзе в Даугавпилсе Янис Межулис.



«Младшие группы – до 9-го класса, у них два занятия по 40 минут в неделю. Старшая группа – средняя школа, у них получается три урока по 40 минут. Плюс мероприятия, походы, экскурсии, лагеря».



Во время лагеря школьники ночевали в общежитии от 4 до 5 человек в комнате. Обычно ребята живут в палатках. Большинству из них не привыкать к полевым условиям, но в этом лагере из-за погоды решили создать более комфортные условия проживания. В течение 4 дней яунсарги отрабатывали знания, полученные на уроках в школе, говорит Янис Межулис.



«Строевая, работа с оружием, с картами, ориентирование, первая медицинская помощь, основы ведения боя – это то, что должен знать каждый солдат. Занятия будут в классе и на улице».

В Даугавпилсе и Даугавпилсском крае в Яунсардзе учится около 200 ребят. Они являются частью второго округа Яунсардзе, в который включена вся Латгалия. За вторым округом числится 1500 ребят. Интерес к поступлению в Яунсардзе велик. Однако не везде можно удовлетворить этот спрос, продолжает командир второго округа Яунсардзе Юрис Лелис.



«На данный момент нет инструктора в Ливанах, Варкаве, Риебини, Прейли. Одного человека ищем в Резекне и Резекненском крае, и еще один человек нужен в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае. За последние полгода новых сотрудников не было».



В инструктора идут как действующие военные, среди которых нередко встречаются те, кто вышел или в ближайшее время собирается выходить на служебную пенсию. Отдельная группа – гражданские лица, но являющиеся земессаргами и активно принимающие участие в учениях и других мероприятиях. Есть интерес среди педагогов, но им не хватает именно армейских знаний.



По мнению Юриса Лелиса, причина, почему сохраняется нехватка инструкторов – это требования , предъявляемые к кандидатам, в числе которых – наличие педагогического образования и знание военного дела.



«Может быть, это немного отпугивает. На данный момент организуются разные курсы, чтобы повысить квалификацию. Такого нет, что сильно долго стояли вакансии, но найти подходящего кандидата – это нелегко».

В Наутренской средней школе в Резекненском крае были довольны своим инструктором, но он ушел на более высокооплачиваемую работу, рассказывает директор учебного заведения Анита Лудборжа.



«Те юноши, для которых подошло время получать звание старшего яунсарга, сами едут в Резекне доучиваться. Не все, это несколько школьников. Мы хотим создать новую команду, но у нас по сей день нет преподавателя. Обращались в Центр рекрутирования и Яунсардзе, говорили об этом в Союзе самоуправлений. Да, сказали – конкурс объявлен, но результата пока нет».



В контексте того, что государство планирует ввести в старших классах и профессиональных школах обязательный учебный предмет «Защита государства», который частично будет совпадать с учебной программой Яунсардзе, нехватка инструкторов будет еще острее. По подсчетам Центра Яунсардзе, в средних школах и техникумах обучается около 35 000 ребят, и чтобы обеспечить им учебный процесс – потребуется около 500 инструкторов.



На данный момент на сайте Центра информации и Яунсардзе фигурирует объявление: требуется 4 инструктора на полную ставку. Все они необходимы во втором округе Яунсардзе. В Латгалии.