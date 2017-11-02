Сегодня ночью, в 4:11 пожарные спасатели получили вызов на улицу Добелес, где горел живой дом. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит квартира в деревянном одноэтажном жилом доме.

Из соседней задымленной квартиры пожарные спасли четверых человек, один из которых пострадал и был передан медикам. Также из здания были эвакуированы еще два человека.

При пожаре погиб мужчина 45 лет.



Общая площадь возгорания составила 60 кв.метров. Пожар был локализован в 7:41.



Для того, чтобы минимизировать возможность пострадать от пожара, ГПСС призывает устанавливать в домах датчики дыма.