Сегодня, 2 ноября, в 18 часов в концертном зале Дома Единства состоится концерт творческих коллективов Центра латышской культуры «Звучи, моя Отчизна!»
Концерт посвящается 80-летию Дома Единства, которое отмечается в течение всего нынешнего года, и приближающейся 99-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. В программе – латышские народные песни и популярные песни латышских композиторов в исполнении оркестров, хоров и вокальных ансамблей.
В концерте участвуют:
В концерте участвуют:
- оркестр Daugavpils Sinfonietta (дирижер Айвар Брок),
- оркестр аккордеонистов (руководитель Татьяна Саратова),
- профессиональный духовой оркестр «Даугава» (дирижер Арнольд Гринберт),
- смешанный хор «Даугава» (руководитель Евгений Устинсков),
- мужской хор Forte (руководитель Евгений Устинсков),
- женский хор Rūta (руководитель Марута Величко),
- детский вокальный ансамбль Pērlītes (руководитель Ивета Устинскова);
- джазовый вокальный ансамбль (руководитель Ирина Гринберт).
Начало в 18:00, вход свободный.