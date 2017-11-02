Сегодня, 2 ноября, в 18 часов в концертном зале Дома Единства состоится концерт творческих коллективов Центра латышской культуры «Звучи, моя Отчизна!»

Концерт посвящается 80-летию Дома Единства, которое отмечается в течение всего нынешнего года, и приближающейся 99-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. В программе – латышские народные песни и популярные песни латышских композиторов в исполнении оркестров, хоров и вокальных ансамблей.



В концерте участвуют:

оркестр Daugavpils Sinfonietta (дирижер Айвар Брок),

оркестр аккордеонистов (руководитель Татьяна Саратова),

профессиональный духовой оркестр «Даугава» (дирижер Арнольд Гринберт),

смешанный хор «Даугава» (руководитель Евгений Устинсков),

мужской хор Forte (руководитель Евгений Устинсков),

женский хор Rūta (руководитель Марута Величко),

детский вокальный ансамбль Pērlītes (руководитель Ивета Устинскова);

джазовый вокальный ансамбль (руководитель Ирина Гринберт).



Начало в 18:00, вход свободный.