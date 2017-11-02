Уже ни для кого не секрет, что литовская фирма «Кеско Сенюкай» в ближайшее время планирует открыть магазин в Даугавпилсе - в помещениях бывшего строительного магазина K-Rauta, который закрылся в Даугавпилсе еще несколько лет назад.

Открытие предприятия розничной торговли строительными материалами дало возможность трудоустроить 50 даугавпилчан. Отметим, что штат работников магазина уже укомплектован.



Сейчас в магазине идут подготовительные работы, завезенный товар расставляют на полки, одновременно идут и ремонтные работы.



Новые предприниматели на латгальском рынке позиционируют себя как социально ответственное предприятие, которое планирует тесно сотрудничать как с муниципалитетом, так и общественными организациями региона. Потребителей обещают радовать скидками и специальными предложениями. Магазин планируют открыть к концу ноября.