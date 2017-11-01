Вчера, 31 октября, правительство приняло решение выделить Даугавпилсскому предприятию "Latgales bekons" компенсацию в размере 617 986,12 евро за принудительный убой скота, а также за изъятых и уничтоженных свиней. Уничтожение животных было связано со вспышкой Африканской свиной чумы.

Деньги будут выделены из бюджетных средств на непредвиденные расходы.



Министерство сельского хозяйства указывает на то, что компания «Latgales bekons» понесла значительный материальный ущерб в результате борьбы с АЧС. В результате болезни были уничтожены 5818 свиней. Помимо истребления поголовья скота, с предприятия было изъято и уничтожено 13 166 тонн свинины.



Из общей суммы компенсации за понесенные убытки, «Latgales bekons» получит от государства 597 082,85 евро за истребленных свиней, и 20 903,27 евро за изъятое мясо и продукцию из свинины.



Напомним, вспышка Африканской чумы была зафиксирована у животных предприятия «Latgales bekons» 15 июля 2017 года. Всего в связи с болезнью было ликвидировано 5818 свиней.



Предприятие «Latgales bekons» зарегистрировано в Даугавпилсском крае. По данным "Firmas.lv", в прошлом году компания работала с оборотом 1,676 млн евро и с прибылью в размере 74 245 евро.