29 октября, после восьми часов утра, в Дежурную часть Даугавпилсской муниципальной полиции поступила информация о том, что в центре города неизвестный мужчина занимается погрузкой в багажник легкового автомобиля бетонных тротуарных бордюров.

Прибыв по обозначенному адресу, полиция не застала нарушителя на месте преступления. Тем не менее стражам порядка удалось установить адрес задекларированного места жительства владельца транспортного средства.



Отправившиеся по адресу, полицейские обнаружили и автомобиль, и тротуарные бордюры. Владелец автомашины, мужчина 1965 года рождения, подтвердил, что забрал в центре Даугавпилса 4 бетонных конструкции.



Были вызваны сотрудники Госполиции, которые занялись дальнейшими процессуальными действиями.