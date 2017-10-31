Самоуправления получили результаты исследования об оптимальной сети школ, заказанные Министерством образования и науки. В нем рекомендуется путем закрытия или реогранизации сократить количество школ не только в краях, но и в больших городах. В частности, в Даугавпилсе из 13 средних школ рекомендуют оставить всего 6, пишет nra.lv.

Глава комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской думы Янис Дукшинский, комментируя данное исследование и его выводы, отметил, что такой подход неизменно приведет к сегрегации школьников. "Разве всех учащихся средних школ удастся втиснуть в шесть школ? Стоит напомнить, что такой сети средних школ, какая есть в Латвии сейчас, нет больше нигде. И если мы здесь хотим создать такие большие средние школы, как в Европе, то их надо отделять от основных школ, т.к. если мы оставим нынешнюю модель, то средние школы сформируются сильные, а основные школы - слабыми. Средние школы начнут отбирать учеников, вытесняя слабых в основные школы. Это означает, что неизбежно начнет происходить селекция и сегрегация", - заявил г-н Дукшинский. Он также добавил, что из всего исследования можно взять только часть, т.к. в целом оно слишком радикально.



Еще хуже ситуация складывается в Даугавпилсском крае. Там по результатам исследования рекмендуют закрыть все средние школы. "Когда мы увидели карты исследования оптимальной сети школ, были в шоке, ведь из пяти средних школ края на ней не осталось ни одной — все они должны быть преобразованы в основные или начальные школы", — рассказала изданию руководитель Даугавпилсского краевого управления образования Янита Зараковска.



"Это путь к закрытию школ. Повторяется старый сценарий — старшие братья и сестры забирают с собой младших, и в итоге классы пустеют", — с горечью пояснила она.



Не менее шокированы заключением исследования и в других краях Латгалии. Мэр думы Циблской волости Юрис Домбровскис отмечает, что авторы исследования МОН хотят закрыть местную школу и здесь — несмотря на то, что у учебного заведения высокие показатели по итогам централизованных экзаменов. "Нас упрекают в том, что самоуправления отапливают полупустые классы. А что, если в школе оставят лишь первые шесть классов, помещения нужно будет меньше отапливать?", — спрашивает он.



Глава самоуправления Наукшенского края также не готов отказаться от местной школы. Он отмечает, что авторы исследования обещали объехать учебные заведения и ознакомиться с ними воотчию, однако в итоге были сделаны лишь "выводы на бумаге".