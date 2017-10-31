23 октября, одновременно с акцией протеста против образования только на латышском языке в Риге, подобное мероприятие проводилось и в Даугавпилсе, который принято считать самым русскоязычным городом Латвии. Журналисты столичных СМИ прибыли в Даугавпилс, чтобы пообщаться с горожанами на тему их оценки школьной реформы. Мнение даугавпилчан разделилось согласно возрастному цензу. Если школьники, уже обучающиеся по билингвальной системе, не видят никаких проблем с обучение на латышском языке, то старшее поколение относится к идее перевода обучения на государственный язык с недоверием и опасениями.

Около одной школы Даугавпилса мы встретили компанию старшеклассников, которые не спешили разбегаться после уроков, а сидели в парке. Они охотно поделились своими мыслями. «Мне весь ажиотаж, связанный с этим вопросом, непонятен. Мы и так учимся на латышском, сдаем какие-то зачеты, для нас это трудностей не составляет, все равно, на каком языке учиться», — сказал один 10-классник. «Нам повезло с педагогом, а протест общества связан с тем, что латышский язык пытаются в Латвии ввести как бы насильно, и не только в школах», — добавил второй.



Между собой школьники общались на русском. Семьи некоторых из них смешанные, или мама, или отец — латыши, поэтому оба языка уже органично осваивались с детства.



«Я, например, автоматически перехожу на латышский с мамой, мы в семье отмечаем «русские» и «латышские» праздники.



В школе большинство русских детей, но все хорошо знают латышский, кажется, ажиотаж больше искусственный», — считает одна старшеклассница.



На вопрос, планируют ли молодежь остаться после окончания школы в Латвии, большинство ответить затруднились.



Скорее нет, признались они. Причина: низкие зарплаты и успешные примеры знакомых, которые уже «за бугром».



Искусство принуждать



Куда менее дружелюбным по отношению к реформе оказалось старшее поколение. Почти все высказали свое негативное отношение к реформе, в основном, связав тему образования на латышском языке со «шлейфом», который уже давно тянется за темой принудительного «облатышивания» общества.



Протест вызывает именно принуждение: «Я не против латышского языка, я сама ходила на курсы, чтобы улучшить свои знания, получить высшую категорию. Но то, как его пытаются навязать и делают из этого проблему глобального масштаба, просто не укладывается в голове. Будто других проблем в стране нет!» — сказала одна женщина, внучка которой учится в 5-м классе.



О том, что новый порядок можно было бы вводить и преподносить иначе, сказал Вадим, папа ребенка, который в этом году пошел в первый класс: «Хотят все и сразу — и детей с 6 лет в школу, и продленный учебный год, и лояльных учителей, и полностью латышские школы.



Занимались бы лучше экономикой и думали, как людей вернуть в Латвию, а делать проблему из того, на каком языке говорят оставшиеся жители, недальновидно. Конечно, латышский надо знать. И английский, и русский, и другие языки, чем больше, тем лучше. Но зачем раскалывать общество?»



«Я отдала ребенка в латышскую группу детского сада, но в ней большинство детей русские, а педагогов-латышей не хватает, вот это, действительно, проблема. Мне кажется, по поводу реформы переживают больше не родители, а наши многострадальные учителя», — считает молодая мама Евгения. Она сама заканчивала Даугавпилсский Русский лицей, в котором показатели результатов централизованных экзаменов по латышскому языку являются одними из самых высоких в Латвии.



Семейная пара, проживающая в Даугавпилсском крае, рассказала, что сначала их сын ходил в сельскую школу, где большинство детей были русскими, потом они сознательно перевели его в городскую школу с латышским языком обучения. Хотя добираться в школу стало сложнее, почти сразу стало заметно, что уровень знаний латышского у школьника вырос, потому что и круг общения сменился, и качество обучения изменилось.



«Мы не против реформы, хорошо, чтобы дети знали как можно больше языков, мы против того, под каким «соусом» это подается. У людей возникает чувство отторжения по принципу: да хоть по-китайски, только не на латышском!», — говорит мужчина.



Мы пока еще здесь



Мама 6-летнего детсадовца Дарья рассказала, что в ее семье отношение к переходу на латышский язык более-менее положительное: «В принципе, большого выбора у нас нет, если мы собираемся здесь жить, а мы пока собираемся.



Садик, куда ходит сын, считается русским, им преподают и латышский, и английский языки. Это, я считаю, правильно, ребенок в таком возрасте все на лету схватывает, запоминает. Но ведь речью он не владеет. Он знает слова, предложения, стихи, но не говорит, потому что нет среды.



Если наше государство хочет интегрировать общество, приучать детей к латышскому языку с детства, то почему для этого ничего не делается? Банальный, но очень важный пример: на латышском языке почти нет мультфильмов, я едва нашла несколько. А ведь это было бы великолепной базой.



Мои друзья-латыши тоже жаловались на это – своим детям они включают русские или английские мультики».



Дарья рассказала случай: у сына ее знакомой в 3-м классе был билингвальный учебник по математике, задачки в котором, например, были написаны так: одно слово по-латышски, одно по-русски.



Мама третьеклассника Илона говорит: «Русских детей уже сейчас латышскому языку учат в детских садах. Если будут знать, что школа будет латышская, думаю, педагоги в садах подстроятся и сделают акцент на обучении. Конечно, русскому ребенку легче адаптироваться к школе, если он понимает все, о чем говорят вокруг.



Больше всего жаль родителей. Именно на них ляжет вся нагрузка в первые годы обучения. С другой стороны, вряд ли легче родителям в ситуации, которая есть в русских школах сейчас: когда, например, урок природоведения ведется по-русски, а книги и рабочая тетрадь — на латышском».



«Внучка не очень хорошо знала латышский, когда заканчивала школу, но уехала в Ригу и оказалась в латышской среде, и быстро подтянула, что меня радует. Среда очень важна. В Даугавпилсе с этим есть проблемы по объективным причинам. Я вот не могу устроиться на работу, потому что не знаю языка. А вообще, вы там в Риге скажите чиновникам, что они сидят в своих кабинетах и не знают, что народ чувствует и как живет в регионах…», — сказала Галина.



Отметим, что учителя русских школ, которым обещали полную анонимность не только их имен и фамилий, но даже учебного заведения наотрез отказались отвечать на вопросы, связанные с усилением роли латышского языка в русских школах.