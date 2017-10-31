2 ноября в 11.00 в Даугавпилсе состоится семинар на тему доступной поддержки на реновацию многоквартирных домов.
Организует семинар Министерство экономики и компания "Altum " в рамках информационной кампании „Dzīvo siltāk”. На семинар приглашаются предприятия по обслуживанию домов, представителей обществ владельцев квартир и строительных предприятий, а также старших домов.
В ходе семинара "Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия, процесс реновации и качество" присутствующие смогут узнать о программе поддержки фондов ЕС, подготовке технической документации, процедуре подготовки решения и получении софинансирования. Во встрече примут участие также представители банков, которые проинформируют пришедших о возможностях взятия кредита.
Пройдет семинар в Даугавпилсе 2 ноября в 11.00 в Центре культуры Даугавпилсского края на ул. Добелес,30.
В ходе семинара "Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия, процесс реновации и качество" присутствующие смогут узнать о программе поддержки фондов ЕС, подготовке технической документации, процедуре подготовки решения и получении софинансирования. Во встрече примут участие также представители банков, которые проинформируют пришедших о возможностях взятия кредита.
Пройдет семинар в Даугавпилсе 2 ноября в 11.00 в Центре культуры Даугавпилсского края на ул. Добелес,30.
Финансирование ЕС скоро заканчивается , а вы только рассказываете ... Скажу так , время от начала ( получения согласие ВЛАДЕЛЬЦЕВ квартир) до завершения ( учитывая проектирование , согласование в Алтум , работы ( с учётом сезонного фактора ) , сдачу объекта и получение софинансирования ) - примерно ТРИ ГОДА !!!
Первую программу ( через ЛИАА ) Даугавпилс полностью просаботировал ... а , например , в Лиепае более 100 многоквартирных домов получили софинансирование и провели реновации РАЗЛИЧНОЙ степени ( как желали владельцы квартир ) . Первый проект реновации по новым правилам - то же лиепайчане утвердили по новой программе .
Боюсь и через Алтум у вас будет тот же результат ...
)))
Может быть зря боюсь ?
Ведь тогда нам больше достанется денег ЕС ...
)))
Финансирование ЕС скоро заканчивается , а вы только рассказываете ... Скажу так , время от начала ( получения согласие ВЛАДЕЛЬЦЕВ квартир) до завершения ( учитывая проектирование , согласование в Алтум , работы ( с учётом сезонного фактора ) , сдачу объекта и получение софинансирования ) - примерно ТРИ ГОДА !!!
Первую программу ( через ЛИАА ) Даугавпилс полностью просаботировал ... а , например , в Лиепае более 100 многоквартирных домов получили софинансирование и провели реновации РАЗЛИЧНОЙ степени ( как желали владельцы квартир ) . Первый проект реновации по новым правилам - то же лиепайчане утвердили по новой программе .
Боюсь и через Алтум у вас будет тот же результат ...
)))
1.Из планируемой реновации 1000 домов по программе Altum, сегодня подали заявки на реновацию только около 200 домов. Насколько я знаю, ни в одном доме сегодня еще не начались строительные работы.
2.Руководитель программы Altum господин Пуце был признан лицом которое должно нести моральную и политическую ответственность за трагедию в Золитуде .А его жена была замешана в коррупционном скандале о получении взяток от строительных фирм через ее фонд.
3. Ни Altum, ни проектировщики, ни строители не несут ответственности за конечный результат энергоэффективности. Берут в расчет только расчетные цифры. На деле может получиться, что после проведения работ, расчетная цифра энергоэффективности не будет достигнута.
4.Почему-то в расчет берут только утепление, забывая про техническое состояние конструктивных элементов здания, которые тоже нуждаются в реновации. Все скрытые дефекты которые будут выявлены в процессе проведения работ не подлежат софинансированию и будут оплачиваться собственниками.
5.Гарантия на выполненые работы 5 лет, при сроке кредита в 20 лет. После наших рукожопых строителей и замены материалов на более дешевые и низкого качества, придется через пять лет собирать деньги на новую реновацию.
6. Срок окупаемости до 20 лет. Половина собственников взявших сегодня кредит на реновацию, просто не доживет до окнчания выплаты и оставит долги своим детям и внукам.
7.Кредитная ставка Altuma - 2.4%. Если они так заботятся о реновации, почему не сделают ставку хотя бы 0,5 %?
Вот и получается, от реновации выиграют проектировщики, строители, банкиры и всякого рода аферисты. А расплачиваться будут собственники квартир, которые получат обклеенный пенопластом дом, который неизвестно сколько простоит.
)))
Дело в том , что у нас множество домов управляется самими жителями . Созданы разные DzIB , IB , частные управляющие ( не фирмы ! ) , не говоря уж о нескольких частных фирмах , ну и остатками муниципального ЛНА и именно САМИ жители принимают решения проводить реновацию или нет !
Так что все похожие на ваши "аргументы" мы проходили в "битвах" соседей , когда ещё первый транш ЕС получали через LIAA ... сейчас уже об этом забыли ( ну кроме особо упёртых ) ...
Да и пример реновированных домов соседей подстёгивает !
Меня лично особо радует , что мы в своей 9-ти этажке переделали систему отопления на горизонтальную с индивидуальными теплосчётчиками ( не аллокаторы на конвекторах ! ) которые считают "настоящие" КВтЧасы ТЕПЛОЭНЕРГИИ и я могу устанавливать ЛЮБУЮ температуру в ЛЮБОЙ комнате и узнавать результат потребления тепла он-лайн , а умножая на городской тариф - знать сколько я уже должен "Лиепаяс энергии" ...
Так что вы пока порассуждайте , а мы постараемся свою частную собственность благоустроить , используя европейские деньги !
)))
А за октябрь я потратил 23 КВтЧаса ... чуток поменьше полутора евро ... ну и плюс "общедомовые теплопотнри" ( обычно меньше 3-х евро ) Так что в пятёрку уложился !
А вы ?!
)))
)))
Дело в том , что у нас множество домов управляется самими жителями . Созданы разные DzIB , IB , частные управляющие ( не фирмы ! ) , не говоря уж о нескольких частных фирмах , ну и остатками муниципального ЛНА и именно САМИ жители принимают решения проводить реновацию или нет !
Так что все похожие на ваши "аргументы" мы проходили в "битвах" соседей , когда ещё первый транш ЕС получали через LIAA ... сейчас уже об этом забыли ( ну кроме особо упёртых ) ...
Да и пример реновированных домов соседей подстёгивает !
Меня лично особо радует , что мы в своей 9-ти этажке переделали систему отопления на горизонтальную с индивидуальными теплосчётчиками ( не аллокаторы на конвекторах ! ) которые считают "настоящие" КВтЧасы ТЕПЛОЭНЕРГИИ и я могу устанавливать ЛЮБУЮ температуру в ЛЮБОЙ комнате и узнавать результат потребления тепла он-лайн , а умножая на городской тариф - знать сколько я уже должен "Лиепаяс энергии" ...
Так что вы пока порассуждайте , а мы постараемся свою частную собственность благоустроить , используя европейские деньги !
)))
А за октябрь я потратил 23 КВтЧаса ... чуток поменьше полутора евро ... ну и плюс "общедомовые теплопотнри" ( обычно меньше 3-х евро ) Так что в пятёрку уложился !
А вы ?!
)))
Ну есть у нас такая улочка у моря и несколько домов на ней реновировано ... Но у нас и больше сотни других по всему городу .
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TEs0CCVzp2uGBdXTVCvmnbtrt54&ll=56.534553534332176%2C21.020473362457324&z=15
)))
Ну есть у нас такая улочка у моря и несколько домов на ней реновировано ... Но у нас и больше сотни других по всему городу .
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TEs0CCVzp2uGBdXTVCvmnbtrt54&ll=56.534553534332176%2C21.020473362457324&z=15
)))
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