2 ноября в 11.00 в Даугавпилсе состоится семинар на тему доступной поддержки на реновацию многоквартирных домов.

Организует семинар Министерство экономики и компания "Altum " в рамках информационной кампании „Dzīvo siltāk”. На семинар приглашаются предприятия по обслуживанию домов, представителей обществ владельцев квартир и строительных предприятий, а также старших домов.



В ходе семинара "Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия, процесс реновации и качество" присутствующие смогут узнать о программе поддержки фондов ЕС, подготовке технической документации, процедуре подготовки решения и получении софинансирования. Во встрече примут участие также представители банков, которые проинформируют пришедших о возможностях взятия кредита.



Пройдет семинар в Даугавпилсе 2 ноября в 11.00 в Центре культуры Даугавпилсского края на ул. Добелес,30.