С приходом холодов и необходимостью отапливать жилые помещения в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае неизменно вспыхивают пожары, связанные именно с отоплением.

Вчера, в 18.57 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов в Деменскую волость Даугавпилсского края. В дымоходе трехэтажного жилого дома загорелась сажа. Площадь возгорания составила 3 кв.м. Огонь удалось потушить к 19.56.



Напомним, что пожарные каждый год напоминают жителям о необходимости чистить дымоходы, чтобы избежать подобных ситуаций. Опасность в случае возгорания грозит очень серьезная: дом может сгореть дотла, и люди, к сожалению, тоже далеко не всегда успевают спастись. ГПСС, обращаясь к жителям, просит еще раз быть очень внимательными и соблюдать все меры предосторожности, а в период рождественских праздников не оставлять без присмотра открытый огонь: свечки на венках адвента, лампадки и прочее. Аккуратно стоит пользоваться и обогревателями.