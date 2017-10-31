30 октября завершился прием документов от претендентов на должности руководителей Даугавпилсских муниципальных предприятий ПЖКХ и “Labiekārtošana D”.

Членом правления Предприятия Жилищно-коммунального хозяйства хотели бы стать 8 человек, а возглавитиь “Labiekārtošana D” - 7 кандидатов. Фамилии претендентов гордума пока не разглашает. В ближайшее время комиссия начнет оценку кандидатов.



Напомним, что на данный момент исполняющим обязанности руководителя ПЖКХ является Александр Самарин, а и.о. руководителя Labiekārtošana-D - Мечислав Трусковский.