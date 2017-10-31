30 октября завершился прием документов от претендентов на должности руководителей Даугавпилсских муниципальных предприятий ПЖКХ и “Labiekārtošana D”.
Членом правления Предприятия Жилищно-коммунального хозяйства хотели бы стать 8 человек, а возглавитиь “Labiekārtošana D” - 7 кандидатов. Фамилии претендентов гордума пока не разглашает. В ближайшее время комиссия начнет оценку кандидатов.
Напомним, что на данный момент исполняющим обязанности руководителя ПЖКХ является Александр Самарин, а и.о. руководителя Labiekārtošana-D - Мечислав Трусковский.
Напомним, что на данный момент исполняющим обязанности руководителя ПЖКХ является Александр Самарин, а и.о. руководителя Labiekārtošana-D - Мечислав Трусковский.
Так что кончайте законы Латвии саботировать ! Перенимайте дома под своё управление ( как вас ОБЯЗЫВАЮТ законы ЛР ) и забудьте , как страшный сон эту муниципальную контору партийных коммунальщиков ... с совдеповским названием "ПЖКХ"...
А то вон сколько их с ложкой , охочих ВАШУ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ "обхозяйствовать" - вас не спросясь !
А вы всё рыдаете "про воров" , плюя на законы ЛР ...
)))
Не проще , если ты им не веришь , с ними распрощаться , создать ТСЖ , открыть расчётный счёт на СВОИ дом и расходовать средства на обхозяйствование так как ВЛАДЕЛЬЦЫ КВАРТИР хотят ( заодно и настоящие , а не придуманные цены узнаете ) ... ну и контролируя конечно в соответствии с решениями СОБРАНИЯ , ни у кого не прося разрешения ?!
Или проще рыдать про "воров" спекулируя своим домыслами и предположениями ?
Хотя , весёлого процесса по назначению очередного партийного коммунальщика , с выливание кучи дерьма друг на друга после очередных выборов - конечно же не будет !
Скукотища !!!
)))
Так что кончайте законы Латвии саботировать ! Перенимайте дома под своё управление ( как вас ОБЯЗЫВАЮТ законы ЛР ) и забудьте , как страшный сон эту муниципальную контору партийных коммунальщиков ... с совдеповским названием "ПЖКХ"...
А то вон сколько их с ложкой , охочих ВАШУ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ "обхозяйствовать" - вас не спросясь !
А вы всё рыдаете "про воров" , плюя на законы ЛР ...
)))
)))