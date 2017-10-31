Тендер на пассажирские перевозки по целому ряду маршрутов Латгалии и Северного Курземе завершился безрезультатно. Шесть раз региональные компании подавали жалобы на проведение конкурса — большая часть маршрутов рисковала остаться без регулярного сообщения. В итоге решили заключить двухлетний договор с перевозчиками, работавшими до этого, сообщает Латвийское радио-4.

По дорогам Латгалии и Северного Курземе курсируют автобусы разных возрастов и степени комфортности. Отсутствие кондиционеров, невозможность открыть окна, холод зимой — привычные явления для автобусного сообщения в регионах, где на дорогах можно встретить 30-летних ветеранов мирового автопрома.



В Латгалии пассажиров, как впрочем и по всей стране, становится меньше — в среднем на 5% в год.



Вернуть людей в общественный транспорт поможет обновление автобусного парка, а вместе с тем повышение комфортных условий при проезде, как летом, так и зимой, считает заместитель председателя Совета по развитию Латгальского региона планирования Сергей Максимов.



«Автотранспортная дирекция провела исследование, которое показало, что низкое качество услуг общественного транспорта существенно влияет на снижение числа пассажиров. В тех местах, где перевозчики стараются обеспечить высокое качество услуги — число пассажиров медленно, но увеличивается»,

— указал он.



В этом году у части перевозчиков истекли сроки действия договоров с Автотранспортной дирекцией. Весной этого года объявили конкурс. В требованиях к претендентам было и улучшение качества предоставляемой услуги, в том числе приобретение новых автобусов. Однако местные предприниматели не в восторге ни от таких требований, ни от, по их мнению, слишком короткого срока договора. Большинство региональных перевозчиков не готово к таким изменениям.



В итоге на тендер жаловались шесть раз. В результате оказалось, что к следующему году автобусные рейсы были обеспечены всего на 72 маршрутах из 333, указал член правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

«Был риск, что с 1 января 2018 года на некоторых маршрутах просто не было бы автобусов. Перевозчики активно подавали жалобы в Бюро по надзору за закупками, соответственно тендер затянулся. Автоперевозчики, подавая жалобу за жалобой, задерживали проведение закупочного конкурса. Такие действия вполне можно назвать саботажем», — считает он.



В итоге конкурс пришлось прерывать. Автотранспортная дирекция приняла решение заключить новые договоры с действующими на этих маршрутах перевозчиками, указал Годиньш.



«Однако мы выставили строгие условия — средний возраст автобусного парка не старше 20 лет, а возраст автобусов не должен быть более 25 лет. А также ещё ряд требований в отношении качества и безопасности. Мы начали переговоры с предпринимателями, чтобы понять их готовность принять такие условия. На данный момент в Лудзе наши условия выполнить не могут, но обещали, что сделают всё возможное. Резекне, Даугавпилс, Екабпилс ответили, что смогут соответствовать этим минимальным требованиям»,

— пояснил он.



Местные предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров, — за улучшение качества и обновление автопарка. Однако, по их мнению, чтобы это осуществить, необходимо больше времени. Владелец Резекненского автобусного парка Светлана Смуле уверена, что жалобы, поданные в Бюро по надзору за закупками, обоснованы.



В следующем году, когда будет объявлен новый конкурс, в нём будут строго прописаны требования к возрасту автобусов и качеству услуг. С теми, кто выиграет этот конкурс, Автотранспортная дирекция заключит договор на 10 лет.



Как уже писал Rus.lsm.lv, тот факт, что людей в регионе становится все меньше, затрагивает не только социальную и предпринимательскую сферу, но и ставит под вопрос необходимость общественного транспорта. Хотя большая часть расходов на общественный транспорт субсидируется государством по всей стране, в Латгалии эта сумма — самая высокая. Она превышает 70%, поскольку выручка от продажи билетов составляет всего лишь 28%.

