Вчера, 29 октября, свой профессиональный праздник отмечали водители. В связи с этим профсоюзная организация Daugavpils Satiksme, в лице ее руководителя Александра Алехновича, поздравляет всех работников предприятия с профессиональным праздником!

- Хотелось бы пожелать всем сотрудникам предприятия Daugavpils Satiksme успехов в работе, удачи в личных делах, благополучия и счастья в семьях. Желаю уверенности за рулём, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне. Пусть каждый из вас всегда держится верного направления, умело избегая неудач и невзгод!



С уважением,

Профсоюзная организация Daugavpils Satiksme

Александ Алехнович