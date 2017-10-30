В Санкт Петербурге прошел Международный турнир боевых искусств «КУБОК БАЛТИЙСКОГО МОРЯ», который в этом году собрал более 760 спортсменов из 8 стран. В составе латвийской команды, в этих соревнованиях, приняли и двое спортсмена нашего даугавпилсского клуба «ДЖИТАЙ».

Соревнования проходили два дня. Первый день начался с красочной 3-х часовой церемонии открытия, в которой участвовали демонстрационные команды различных видов спорта. А в завершении прошла матчевая встреча Тхэквондо ТК -5 между юношескими сборными командами Санкт-Петербурга и Москвы. Затем проходили бои в младших возрастных категориях.

Так же зрители, помимо соревнований по тхэквондо, смогли увидеть Международный турнир по хапкидо «Russia Open». За награды боролись команды из пяти стран, представляющих Россию, Италию, Австрию, Хорватию и Армению.

Наши спортсмены выступали во второй день в юниорской возрастной категории и показали себя на высшем уровне.

В весовой категории до 68 кг Иванов Кирилл, выиграв 4 боя (один досрочно), завоевал золотую медаль и кубок. И Илья Чемис в весовой категории до 73 кг, проведя 3 боя, поднялся на высшую ступень пьедестала.

Рассказывает тренер спортсменов, руководитель Латгальского центра тхэквондо ДЖИТАЙ, Борис Иванов: «Мы очень гордимся достижениями наших спортсменов. Прошедший в России турнир показал их уровень. Особенно приятно, что наши старшие воспитанники могут служить прекрасным примером молодым подрастающим тхэквондистам Даугавпилса. Кирилл и Илья вошли в состав в сборной Латвии по олимпийскому тхэквондо и будут представлять нашу страну на чемпионате Европы среди юниоров, который пройдет начале ноября в г. Ларнака (Кипр). Хочется выразить особую благодарность руководству олимпийского комитета и департамента молодежи и спорта за оказание поддержки наших спортсменов!»