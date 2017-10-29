Латвийские активисты взяли на вооружение опыт соседней Литвы и попытались снабдить памятные плиты Братского кладбища в местечке Рундены «объяснительными табличками».
В латышском сегменте Twitter появилось несколько фотографий, которые, судя по всему, были сделаны на Советском воинском братском кладбище, расположенном на окраине поселка Рундены (по-латгальски Рунданы) в Рунденской волости Лудзенского края Латвии.
Фотограф Элина Курсите разместила в своем аккаунте фотографию памятной плиты с Братского кладбища, рядом к которой была приложена записка «Идеологические советские надписи не соответствуют исторической правде». До табличек с типографским шрифтом у латвийских активистов, видимо, пока руки не дошли — записка выполнена обычной шариковой ручкой на бумаге.
Отметим, что на памятных плитах этого мемориала увековечены имена 107 местных жителей, погибших в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Фамилии в основном русские. Есть латгальские.
Фотограф Элина Курсите разместила в своем аккаунте фотографию памятной плиты с Братского кладбища, рядом к которой была приложена записка «Идеологические советские надписи не соответствуют исторической правде». До табличек с типографским шрифтом у латвийских активистов, видимо, пока руки не дошли — записка выполнена обычной шариковой ручкой на бумаге.
Отметим, что на памятных плитах этого мемориала увековечены имена 107 местных жителей, погибших в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Фамилии в основном русские. Есть латгальские.
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Как пал уровень образования.Один Сделанный в СССР такое написал!! Если проанализировать им сказанное,то
1 в СССР 20 лет убивали своих граждан,а не строили комунизм
2 в 40 революции не было.Ввели не войска,а опричников убийц.Не по просьбе народа,не чтоб отвести границу страны в предверии войны,а чтоб пытать и расстреливать.
3 Сталинский герб-серп и молот над планетой-это орудия пыток.Молотом по пальцам и серпом по....Хотел всю планету вырезать.
4 Приходим к выводу,что parteigenosse Адольф Гитлер с соратниками совершили подвиг-дали по яйцам Сталину и ценой своей жизни спасли половину Европы от истребления.
Франция,Бельгия и другие страны могли не бояться,что посреди ночи в дверь ворвутся серийные убийцы с чистыми по локоть руками.
Вот что можно экстраполировать из ответа придурка,не знающего истории.