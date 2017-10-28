Шестнадцать жителей Даугавпилса рискуют остаться без квартир, которые они взяли в лизинг и за которые уже выплатили большую часть суммы. Лизинговая компания квартиры горожан записала на себя, потом передала другой компании, а та и вовсе жилье заложила. Полиция уже завела уголовное дело, сообщает программа Русского вещания LTV7 «Личное дело».

В программу «Личное дело» Русского вещания обратились жители Даугавпилса. Им приходят уведомления с просьбой освободить квартиры, так как готовятся к продаже. Жители в недоумении — эти квартиры они взяли в лизинг и уже выплатили большую часть суммы.



Так, Тамара Титович в 2006 году после смерти родителей осталась одна с несовершеннолетним братом. Его забрали в детский дом, потому что у 18-летней Тамары не было жилья. Но оставлять брата в детдоме девушка не хотела. Она воспользовалась предложением компании Alfa līzing и взяла двухкомнатную квартиру на окраине Даугавпилса в лизинг.



«В сьемную квартиру мне брата не отдавали. Банки мне кредит не давали, потому что у меня не было доходов. А тут только паспорт был нужен. И я сразу получила ключи», – рассказывает Тамара. Чтобы выплачивать кредит, девушка уехала работать за границу. На текущий момент, по договору за квартиру, которая стоит 50 тысяч евро с процентами, Тамара уже выплатила больше 41 тысячи. Особенность лизингового договора при приобретении недвижимости заключается в том, что это долгосрочная аренда с правом выкупа. И пока жилье не выплачено, оно полностью принадлежит лизинговой компании.



Двухкомнатную квартиру на окраине Даугавпилса Тамара приобрела на самом пике цен — за 19,5 тыс. тогда еще латов — это 27 тысяч евро. Проценты, по договору, составляют 23 тысячи евро. Получается, 50 тысяч. Но Тамара график выплат опережала — хотела быстрее избавиться от обязательств. На данный момент уже выплачено 41 тысяча евро. Вот только девушке грозит выселение.



В период кризиса в 2008 году компания Alfa līzings передала 160 квартир, которые находились на ее балансе, компании Regard līzings. А в 2010 году Regard līzings заложила эти квартиры в страховой компании Balva, получив за них заем в размере почти 800 тысяч евро. Сейчас компания Balva находится в стадии ликвидации. Назначен администратор неплатежеспособности. Кредиторы требуют продажи активов компании с молотка. Таким образом люди, которые почти выполнили условия лизинговых договоров, могут лишиться жилья.



Тамара Титович не одна. Так житель Даугавпилса Светлана Волченок взяла у лизинговой компании деньги на ремонт части дома. По ее словам, получила только 7 тысяч из оговоренных 16 тыс. латов. Остальные 9 тысяч компания взяла за то, что оформила ее недвижимость - полдома - на себя. Она исправно платила долг и скоро должна была его закрыть, но тут ей позвонил судебный исполнитель с требованием покинуть дом.



Светлана говорит, что с учетом всех выплат основной суммы, а также процентов и суммы залога в Balva, лизинговая компания получила за ее небольшую квартиру в частном доме уже 110 тысяч евро.



«Я считаю что это мошенничество. Чистой воды», - говорит она.



Роберт Купцис договаривался с лизинговой компанией о том, что они помогут с приватизацией квартиры и оформлением документов. Взял три с половиной тысячи латов сроком на 15 лет. В прошлом году узнал — квартира оформлена не на него, а на компанию. Такая же история приключилась и с Валерием Кондратьевым, он тоже получил уведомление о выселении.



Компания Regard līzings, которая заложила имущество жителей Даугавпилса, в феврале 2017 года запросила правовой защиты от кредиторов. В мае суд ей в этом отказал. Но компания продолжает работать.



Представитель Regard līzings Виктор Лалцис рассказал «Личному делу», что квартиры приобретались на заемные средства. И 48 объектов недвижимости были переданы компании Balva под залог, поскольку Balva была кредитором Regard līzings. Из 48 объектов 15 имеют действующие лизинговые договоры. По его словам, проблема возникла в результате требований коммунальных служб перед которыми у Regard līzings были задолженности, из-за наличия неплатежеспособных клиентов. Коммунальщики взыскивали свои средства через суд и с помощью судебных исполнителей. А те назначали аукционы по продаже недвижимости. Виктор Лалцис отрицает какой-либо преступный умысел со стороны Regard līzings. Говорит, что ухудшилась конъектура рынка недвижимости.



Также, по словам представителя Regard līzings, им удалось договориться с коммунальщиками и больше аукционы по продаже недвижимости клиентов не проводятся.



Администратор неплатежеспособности страховой компании Balva, у которой заложены все квартиры и которая проходит процесс ликвидации, Айя Ламберте сообщила «Личному делу», что по личным причинам покидает должность. И в ноябре будет назначен новый администратор, поэтому комментировать ситуацию она не будет.



Тем временем в Госполицию подано 16 заявлений от жителей Даугавпилса. Начат уголовный процесс. Пока полиция не квалифицировала дело, проверяет его на состав преступления. Выбирает между статьями мошенничество или незаконное присвоение средств.



«Личное дело» обратилось в Комиссию по рынкам финансов и капитала, которая надзирает за кредитными организациями. FKTK ответило: организация не производит надзор за лизинговыми компаниями. Этим занимается Центр по защите прав потребителей. Оттуда «Личное дело» получило письмо на 8 страницах, из которого следует, что центр по защите прав потребителей не видит нарушений со стороны компании Regard līzings и предлагает пострадавшим решать свои проблемы в суде.



В свою очередь, глава Alfa līzings Игорь Григорьев накануне выхода сюжета, сообщил «Личному делу», что готов решить проблемы своих бывших клиентов, если появится такая юридическая возможность и не возникнут проблемы с администраторами неплатежеспособности.