24 октября 2017 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) открылась персональная выставка картин «44 400 шагов вперед…» Альфреды Булионко, члена Ассоциации свободных художников Латгалии. Широкому зрителю предоставилась уникальная возможность увидеть ручные работы – картины, вышитые крестиком.

Белорусский дом давно и плодотворно сотрудничает с местными художниками. Здесь неоднократно проводились как персональные, так и сборные выставки самодеятельных художников. Вот и новый творческий сезон не стал исключением. На выставке представлено более 20 картин на самые разные темы: пейзажи, портреты, сюжетные картины, изображения животных.

Альфреда Булионко – уроженка Краславы, белоруска по материнской линии. Рукоделием занялась со школьных лет на уроках домоводства. А вышивкой картин серьезно увлеклась с 19 лет и до сих пор посвящает этому занятию все свое свободное время. Работы А.Булионко выставлялись не только в Даугавпилсе, но и в Латгалии, Литве, Беларуси; и неоднократно в Центре белорусской культуры.

Главная героиня вечера А.Булионко красочно рассказала о себе, о своих работах и увлечениях, о том, как она пришла к тому, что вышивка крестиком стала главным хобби в ее жизни; благодаря чему приобрела новых друзей по интересам. Руководитель ЦБК Жанна Романовская, вручая Альфреде цветы и афишу, высоко оценила представленные работы и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. Методист ЦБК Мария Пометько на правах ведущей рассказала об интересных фактах из жизни художницы и предоставляла слово для выступлений и поздравлений многочисленным желающим. От имени Ассоциации свободных художников Латгалии цветами и теплыми словами виновницу торжества поздравила художница Велта Лоце.

Начало и завершение мероприятия ознаменовались музыкальными номерами. В великолепном исполнении хоровой капеллы «Спадчына» (ЦБК) прозвучали лирические песни на белорусском, латышском и польском языках, которые были приняты публикой «на ура».

Выставка Альфреды Булионко «44 400 шагов вперед…» будет открыта до 23 ноября 2017 года (с 9.00 до 17.00 в будние дни), по адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68 (вход со двора). Вход бесплатный. Сердечно приглашаем!

Организатор: Центр белорусской культуры.