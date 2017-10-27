На следующей неделе завершается конкурс на приобретение для предприятия "Daugavpils satiksme" подержанных автобусов.

Согласно технической спецификации, планируется приобрести 2 автобуса б/у, не старше 2005 г. выпуска, с пробегом не более 650 000 км. Также, по условиям конкурса, автобусы не должны иметь признаков коррозии, иметь не менее 30 сидячих мест и не менее 50-ти - стоячих.



Подать свои предложения фирмы могут до 30 октября. Победитель будет выбран исходя из самой низкой цены. Сумма, которую готово самоуправление потратить на приобретение автобусов, не указывается.