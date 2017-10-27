На следующей неделе завершается конкурс на приобретение для предприятия "Daugavpils satiksme" подержанных автобусов.
Согласно технической спецификации, планируется приобрести 2 автобуса б/у, не старше 2005 г. выпуска, с пробегом не более 650 000 км. Также, по условиям конкурса, автобусы не должны иметь признаков коррозии, иметь не менее 30 сидячих мест и не менее 50-ти - стоячих.
Подать свои предложения фирмы могут до 30 октября. Победитель будет выбран исходя из самой низкой цены. Сумма, которую готово самоуправление потратить на приобретение автобусов, не указывается.
Подать свои предложения фирмы могут до 30 октября. Победитель будет выбран исходя из самой низкой цены. Сумма, которую готово самоуправление потратить на приобретение автобусов, не указывается.
Вообще такие пробеги бывают ?
Не...надо брать автобусы с пробегом 1 000 000 (миллион) километров...
Вообще такие пробеги бывают ?
Не...надо брать автобусы с пробегом 1 000 000 (миллион) километров...
Вообще такие пробеги бывают ?
Не...надо брать автобусы с пробегом 1 000 000 (миллион) километров...