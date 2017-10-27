Как уже сообщалось, градостроительная комиссия Даугавпилсской думы одобрила решение о строительстве концертного зала им. О. Строка в Центральном парке города. Зал появится в той части парка, где когда-то находились карусели. Изменится и территория вокруг зала. Например, небольшое здание тира решено снести и обустроить на этом месте стоянку для автомашин.

Это, однако, не означает, что тир в нашем городе перестанет существовать. Его перенесут в другое место. Для этих целей уже подыскали помещение в новом корпусе Даугавпилсского университета.