Ремонтом семи дорог самоуправления Даугавпилсского края в различных волостях займется фирма SIA "Binders". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Бюро по надзору за закупками.

Конкурс на право проведение дорожно-ремонтных работ объявила краевая дума. По всем трем частям закупки предложения подали по 4 претендента, но победителем стала фирма SIA "Binders". Общая стоимость планируемых работ составляет 1 536 116 евро.



В рамках проекта планируется привести в порядок дорогу "Palabiški-Buras" в Калкунской волости, "Liepnieki-Atvari" - в Малиновской волости, также в Салиенской волости будут перестроены дороги "Saliena-Sergijevka", "Stenderi-Ormaņi-Adamovo- Šlapaki" и "Šlapaki (darbnīca)", а в Ликсненской волости - "Kudeiki-Ķirupe" и "Sterikāni-Ķirupe".