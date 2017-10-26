В августе этого года в городской думе была создана рабочая группа, заданием которой стало проведение необходимых работ по обследованию здания на ул. Гайсмас,7 в микрорайоне Ругели и разработка дальнейшего плана действий. В доме 110 квартир общей площадью 8000 кв.м. Данное жилье предполагалось после ремонта выделить нуждающимся семьям и приезжим специалистам.

В августе депутаты думы приняли решение заказать техническую экспертизу для разработки документации, которая необходима для строительства. 19 сентября здание обследовал консультант-эксперт Латвийского Союза инженеров Алдис Фроманис. 24 октября он подал свою оценку и задание на проектирование.

Основываясь на этих документах, можно начинать процедуру закупки на работы по проектированию. Завершить работы по разработке технической документации проекта планируется в конце апреля следующего года. Тогда можно будет объявить и закупочную процедуру на выполнение самих строительных работ. Начаться они могут в середине лета.