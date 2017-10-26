Во Дворце культуры и спорта работы ведутся уже с весны. Он в Даугавпилсе работает с 1972 года. Всё это время здание не знало капитального ремонта. Около семи лет назад на средства из еврофондов был полностью модернизирован зал на 1070 мест.

В этом году, опять-таки при софинанансировании из Европы, взялись за фасад в рамках проекта по улучшению энергоэффективности, объясняет руководитель отдела проектов городской думы Светлана Крапивина:



«В принципе, работы идут по графику, но немного есть отставание, потому что есть некоторые уточнения по техническому проекту. В принципе, это нормальная работа, когда строители видят небольшие недочеты, и на планерках мы всё это рассматриваем, решаем - и работа двигается вперед. Закончена вся укладка крыши. Сейчас идет установка окон, потому что большие витринные окна там находятся».



На данный момент выполнена почти половина запланированных работ. Общая сумма проекта - почти 3 миллиона евро. 85% погашается за счет фондов Евросоюза, оставшиеся 15% выделяет город. Эти деньги идут на утепление, ремонт фасада, замена окон, крыши и вентиляции. Однако есть еще ряд других работ, которые самоуправление реализует из собственного бюджета, рассказала Крапивина:



«Есть позиции, которые не относятся к программе по утеплению, но они необходимы, чтобы сдать объект в эксплуатацию. Это та же пожарная сигнализация, чтобы сдать объект и получить подтверждения от всех институций».

По договору ремонтные работы строители должны завершить в конце февраля. Однако в программе дворца культуры предлагалось посетить ряд концертов, запланированных на осень - так что в итоге большинство из них было отменено. Об этом концертным агентствам было в конце августа разослано уведомление от дворца, что мероприятие провести в виду строительных работ не удастся, рассказывает руководитель дворца культуры Александр Рудзь:



«Мы думали, что, может, удастся раньше все это дело выполнить, но работы как идут по графику, так и идут. Мы предупредили всех организаторов концертов, извинились. Да, афиши были, планировалось, что, возможно, будет - но



организаторы были предупреждены, что нет гарантий на их проведение. Они на свой риск шли, чтобы провести эти концерты. Надеялись».

Частью дворца культуры является спортивный зал, являющийся домашней площадкой для женской баскетбольной команды Даугавпилсского университета (ДУ), которая вернулась в высшую лигу. Пока баскетболистки проводят игры в олимпийском центре - хотя, как объяснил тренер команды Николай Романенко, предполагалось, что в ДК команда вернется до нового года:



«Обещали, что вернемся к ноябрю, потом к февралю. Сейчас - к сентябрю... Если всё сделают, как Баскетбольный союз сказал, то это будет идеальный вариант. Если начнут делать, как некоторые инженеры говорят, зачем им тренерская, зачем им такие раздевалки. Дай, бог, если сделают, так как просил союз. Два раза приходили. Разговор шел, и два раза или три раза совсем другие люди встречались. Я удивляюсь».



Ситуацию разъяснили в думском департаменте по делам молодежи и спорта. В планах города - полностью переделать зал под нужды женского баскетбола, в соответствии со всеми требованиями Баскетбольного союза Латвии, а зал будет готов к сентябрю следующего года, пояснил исполняющий обязанности руководителя департамента Михаил Енбаев:



«Во-первых, не были запланированы внутренние работы, но городские власти дали свое добро, выделили финансирование, поставили задачу, и задача будет решена. Проектировщикам дали конкретные задания. Сдадут объект, и он будет соответствовать всем требованиям и нормам для проведения соревнований и тренировок».



31 октября запланировано вскрытие конвертов с предложениями от строительных подрядчиков, которые претендуют на право провести по заказу думы работы в зале. По оценкам самоуправления, ремонт должен обойтись примерно в 150 тыс. евро – в сумму входят ремонт помещения, перепланировка, установка нового света, звука, замена трибуны.