Краславская полиция получила от врачей Резекненской и Детской клинической университетской больниц заявление о возможном насилии в отношении двухлетнего ребенка. После случившегося Сиротский суд Дагды отстранил опекуна малыша от исполнения обязанностей. Однако в ведомстве в насилие не верят, считают, что синяки ребенок получил, упав со слишком большой игрушечной машины, сообщает LTV.

«Состояние ребенка тяжелое, но можно оценивать как стабильное», — указал реаниматолог детской больницы Ивар Вегерис.



Врачи детской больницы не склонны поднимать панику. Однако, осмотрев травмы и синяки ребенка, которого привезли из Резекненской больницы в реанимацию, доктора пришли к общему мнению — вероятнее всего, насилие. Двухлетки падают и ушибаются, познавая мир, но места расположения синяков не совпадают с тем, что указали опекуны.



«Наши подозрения вызвали расположенные в необычных местах синяки. Это не совпадает с механизмом получения травмы, который описали опекуны. Обычно, играя, дети получают травмы коленок, голеней, локтей. Однако есть чрезвычайно нетипичные синяки на животе, поверхности суставов, на шее»,

— признал Вегерис.



В связи с возможным насилием в полицию обратились и реаниматологи детской больницы, и врачи Резекне, куда сперва привезли малыша. Однако доктора считают, что многие синяки должны были заметить все, кто видит ребенка каждый день.



«Их должен был бы увидеть каждый, идущий рядом. Главное — не быть равнодушными. Если есть такие признаки, их должны заметить — воспитатель детского сада, семейный врач, сосед», — заявил доктор.



После сообщения о возможном насилии глава Дагдского краевого сиротского суда Янис Платацис принял решение об отстранении опекуна от исполнения обязанностей.



«Я не эксперт, мне необходимо действовать, как предписывает закон. Если есть подозрения, это решение необходимо принять»,

— указал он.



Опекунская семья живет в Дагде, однако ребенок из Краславы. Судьба малыша не была простой. Он родился у очень молодой, но совершеннолетней мамы, которой образовательное учреждение пошло навстречу — и позволило вместе с младенцем жить в общежитии и получать профессию. Однако женщина из общежития ушла. Когда сиротский суд нашел молодую маму, ее признали неспособной заботиться о ребенке.



«Приехав в социальным работником в семью, констатировали, что ребенка необходимо забирать. Были антисанитарные условия, ребенку было нечего есть. Мы его забрали»,

— рассказала Ирена Делвере, замглавы Краславского краевого сиротского суда.



Малыш попал в соцучреждение, но в начале года сиротский суд нашел опекуна, и ребенка передали в семью, где есть и другие дети. Отзывы о семье хорошие, в насилие учреждения не верят.



«Мы считаем, что это не насилие, а несчастный случай, поскольку в опекунскую семью только купили электромашинку. Она тяжелая. Ребенок ехал на этой машине и свалился. И сверху упал еще старший ребенок опекунской семьи. Так появились травмы. Такой случай в сиротском суде первый раз. У нас такого никогда не было», — указала Делвере.



Вероятно, следствие затянется. Однако Краславскому сиротскому суду решение о ребенке необходимо принять в течение 15 дней. Скорее всего, его отправят в центр Mūsmājas — там есть медсестра, которая поможет восстановиться после операции и лечения.



При этом врачи детской больницы решили помочь сиротским судам, социальным работникам и семейным врачам распознать насилие — и организовать курсы.